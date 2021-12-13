Kerkük’te akaryakıt krizi yaşanıyor

Kerkük Petrol Ürünleri Müdürlüğü Basın Sorumlusu Gassan Vadi, Erbil ve Süleymaniye'den yakıt almaya gelenlerin krize neden olduğunu savunuyor.

Irak'ın petrol zengini Kerkük kenti bir süredir yakıt krizine sahne oluyor.

Akaryakıt istasyonlarının önünde benzin almak için araç sahipleri uzun kuyruklar oluştururken, emniyet güçleri de sorun yaşanmaması için istasyonlarda denetim ve kontrolü sağlıyor.

Kerkük Petrol Ürünleri Müdürlüğü Basın Sorumlusu Gassan Vadi, yakıt sorununun başlıca nedeninin Erbil ve Süleymaniye gibi komşu kentlerden Kerkük'e yakıt almaya gelenler olduğunu savundu.

Vadi, Erbil ve Süleymaniye'deki benzin fiyatlarının yüksekliğinden söz ederek, Kerkük'te ise bir litre benzinin 450 dinar (yaklaşık 31 sent) olduğunu diğer kentlerde bunun 1 doları bulduğunu kaydetti.

Kerküklü taksi şoförü İhsan Necat ise ticari taksiler için Kerkük kentinde sadece 3 akaryakıt istasyonunun tahsis edilmesinden şikayet etti.

Bu kentte binlerce ticari taksi olduğunu ifade eden Necat, taksilere benzin temini için kupon sistemi uygulandığını ancak kendilerine verilen benzin miktarının az olduğunu aktardı.

Necat, haftalık her bir ticari taksi için tahsis edilen 90 litre benzinin 3 günde tükendiğini dile getirdi.

Kerküklü vatandaş Halmat Latif de her gün 1 ila 3 saat arası benzin kuyruğunda beklediklerini anlattı.

Latif, Irak'ta benzin ve yakıt sorununun bir tek Kerkük'te yaşandığına dikkati çekerek, "Kerkük sözde petrol şehridir ama biz hiçbir zaman rahat rahat yakıt temin edemedik." diye konuştu.