Keşmir'de sabit telefon hatları yeniden kullanıma açıldı

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde, bölgenin özel statüsünün kaldırılmasının ardından getirilen güvelik kısıtlamaları çerçevesinde kapatılan sabit telefon hatları yeniden kullanıma açıldı.

Yetkililer, Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde uygulanan sıkı güvenlik önlemleri uyarınca geçici olarak servis dışı bırakılan sabit telefon hatlarının tekrar kullanıma açıldığını bildirdi. Cep telefonu hatları ve internet hala kesik Yeni Delhi yönetimi, 5 Ağustos'ta Müslüman nüfusun yoğun olduğu Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırarak bölgede sıkı güvenlik önlemleri uygulamaya başlamıştı. Bu kısıtlamalar çerçevesinde tüm telefon hatları geçici olarak servis dışı bırakılmıştı. Hatların kullanıma açılmasıyla Srinagar'da halkın bir aylık kesintinin ardından sabit telefon hatları bulunan ofis ve evlerin önünde aile ve yakınlarıyla iletişime geçmek için kuyruğa girdiği görüldü. Bölgede cep telefonu hatları ve internetin ise hala kesik olduğu belirtildi. AA

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