"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 MART 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Kıbrıs'ta sınır kapılarının kapatılması protesto edildi

07 Mart 2020, Cumartesi 17:10
Kıbrıs Cumhuriyeti'nin tek taraflı olarak ‘koronavirüs’ gerekçesiyle bazı sınır kapılarının kapatılması, protesto edildi. Polis biber gazı ile göstericilere müdahale etti.

Kıbrıs'ın bazı sınır kapılarını koronavirüs nedeniyle kapatmasına karşın Kıbrıslı Türk ve Rumlar, Lokmacı barikatında eylem yaptı.

Eylemde Kıbrıslı Türk ve Rumlar, Türkçe ve Rumca, “Kıbrıs’ta Barış Engellenemez” sloganları attı. Polis, eylemcilerin geçişlerine sert müdahalede bulundu ve biber gazı sıktı. Bazı eylemci ve gazeteciler göz yaşartıcı gazdan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Kıbrıs Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı yaşanan olaylar ile ilgili açıklama yaparak, "Kapıların geçişlere açılmasını ve toplumlar arası ilişkilerin gelişmesini barışçı bir gösteri ile ifade eden insanlara biber gazı sıkılmaz, ancak zeytin dalı uzatılabilir” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Lokmacı Geçiş Kapısı'nda bugün düzenlenen barışçıl gösteriye Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından biber gazı ile müdahale edilmesi üzerine sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Her iki tarafta da saptanmış bir korona virüsü vakası yokken ve İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi böyle bir önleme gerek görmezken kapıların tek yanlı bir kararla Rum yönetimince kapatılması ne kadar zeminsiz ve orantısız bir eylem olmuşsa, bugün protesto için bir araya gelen insanlara biber gazı sıkılması da o kadar orantısız bir güç gösterisi olmuştur. Kapıların geçişlere açılmasını ve toplumlar arası ilişkilerin gelişmesini barışçı bir gösteri ile ifade eden insanlara biber gazı sıkılmaz, ancak zeytin dalı uzatılabilir. Bugün gereksiz olduğu hemen herkesçe kabul edilen kapıların tek yanlı kapatılması kararının gecikmeksizin düzeltilmesi gerekliliği ortadadır. Dünyayı tehdit eden bu riske karşı ortak çalışmalara bilimsel bir zeminde ve gerektiği şekilde birlikte devam etmeye hazır olduğumuzu bir kez daha belirtmek isterim” dedi.

Etiketler: Kıbrıs, sınır kapısı, protesto
Okunma Sayısı: 172
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Çin’de koronovirüs hastalarının karantinada tutulduğu otel çöktü

    Arap ülkelerinde koronavirüs vakaları artıyor

    Alman hükümetine “göçmenleri al” çağrısı

    Kıbrıs'ta sınır kapılarının kapatılması protesto edildi

    Denizden geçişlere izin yok

    AB, Türkiye’ye ek malî yardımı şarta bağladı

    Ebola salgınında son hasta taburcu edildi

    İmamoğlu, koronavirüse karşı alınan önlemleri açıkladı

    İtalyan siyasetçi koronavirüse yakalandı

    İran'da koronavirüs nedeniyle ölü sayısı 145'e yükseldi

    Afganistan'da Taliban'dan silahlı saldırı: 7 ölü

    İran Devrim Muhafızları komutanı öldürüldü

    'ABD, Venezuela'ya karşı savaş planı hazırlıyor'

    ABD'de yolcu gemisinde koronavirüs alarmı

    Mahkeme ucuza ekmek satan fırıncıyı haksız buldu

    Sanayi Bakanı'ndan 'karaborsa' açıklaması

    İranlı milletvekili koronavirüsten öldü

    'Rus heyeti haftaya Ankara'da olacak'

    THY Basın Müşavirinden koronavirüs açıklaması

    Cezaevlerine kreş, anaokulu ve lise kurulacak

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Terör propagandası suçu nasıl oluşur?
    Ahmet BATTAL

    Zalimlerin zalim oyunu: Satranç
    Genel

    En büyük sorumluluk yargıda
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    “Siyasetin dine tasallutu...”
    Risale-i Nur'dan

    Ebedî hayatı tehdit eden hastalıklar
    Ali FERŞADOĞLU

    Krizlerin sebebi tek adamcılık ve istibdattır
    Genel

    Adaletin tecellisi şeffaflıkla mümkün
    Zeynep ÇAKIR

    İlluminati şimdi de Babil Dizisi'nde
    Osman ZENGİN

    Bursa’nın iki muhafız padişahı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.