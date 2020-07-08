Kilisede Müslüman karşıtı ırkçılıkla mücadele toplantısı

Almanya’da düzenlenen ‘Müslüman Karşıtı Irkçılıkla Mücadele Haftası’ faaliyetinde ırkçı saldırılar sonucu katledilen kişiler anıldı.

Almanya’da, Duisburg Kültür Kilisesi’nde, Diyanet İşleri Türk İslâm Birliği (DİTİB) Kuzey Ren Vesfalya (KRV) Eyalet Birliği ile Alman İltişim ve Topluluk Organizasyon Enstitüsünce (DICO) ortaklaşa faaliyet düzenlendi. Faaliyette, 11 yıl önce Dresden mahkeme salonunda, yabancı düşmanı bir saldırgan tarafından bıçaklanarak öldürülen Merve al-Sharbini ile Hanau şehrindeki ırkçı terör saldırısında ölenler ve Nasyonel Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütünün katlettiği kişiler de anıldı.

Irkçılığın sebepleri konuşuldu

Burada düzenlenen panelde, ırkçı saldırılar sonucu can verenlerin fotoğrafları ile özgeçmişleri sergilenirken, 2019 ve 2020’ de camilere yönelik saldırıları yansıtan fotoğraf sergisi de düzenlendi. Panelde, toplum ve dinî cemaatler olarak ırkçılığa, özellikle de Müslümanlara yönelik saldırılara karşı alınabilecek tedbirler ile son dönemde artan ırkçılığın sebepleri konuşuldu. Türk ve Almanların birlik ve beraberlik mesajları verdiği faaliyette, ırkçılığa karşı toplum olarak birlikte karşı konulması gerektiği vurgulandı, siyasilerin ve kurumların ırkçılığa karşı birlikte mücadele etmesinin önemine işaret edildi.