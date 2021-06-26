Kimsenin istemediği görev

Bloomberg, Türkiye’nin Afganistan’da Hamid Karzai Havalimanı’nı koruma planlarını “Türkiye, başka kimsenin istemediği Afganistan görevine hazırlanıyor” ifadeleriyle değerlendirdi.

Bloomberg, Türkiye’nin Afganistan’da Hamid Karzai Havalimanı’nı koruma planlarını, “Türkiye, başka kimsenin istemediği Afganistan görevine hazırlanıyor” ifadeleriyle yorumladı. Türkiye’nin Afganistan’ın başşehri Kabil’de Hamid Karzai Havalimanı’nın güvenliğini sağlama konusu tartışılmaya devam ediliyor. euronews’in haberine göre, konuyla ilgili bir analiz yayınlayan Bloomberg de, ‘Türkiye, başka kimsenin istemediği Afganistan görevine hazırlanıyor’ başlıklı yazıda 20 yıllık savaşın ardından Afganistan’dan çekilmeye başlayan ABD’nin yerine ‘Türkiye’nin liderliği almaya istekli olduğu’ belirtildi.

Bunun ‘Ankara için tehlikeli bir teklif olduğu’ belirtilen yazıda ayrıca, “Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gözü olası ödüllerde. Başka hiç kimsenin istemediği bir işi üstlenmek, Washington’la yıllardır süren anlaşmazlıklar nedeniyle gerilen bağları onarmak için bir fırsat sağlayacaktır” ifadelerine yer verildi. Yazıda ilişkilerin gerilmesine sebep olan en önemli meselelerden birinin, Türkiye’nin, NATO’nun kendi güvenliğine tehdit olarak gördüğü Rus füze savunma sistemi S-400’leri satın alması gösterildi.

‘Türkiye, ABD ve Avrupa’nın gözüne girmeyi umuyor’

Stockholm Üniversitesi Türk Araştırmaları Enstitüsü’nden profesör Jenny White, Türkiye’nin konumunu “Havaalanını korumak, çok fazla pes etmeden iyilik yapmanın bir yolu” ifadeleriyle değerlendirdi. White ayrıca, “Türkiye, saldırgan politikaları sebebiyle her köşede dostlarını kaybetti. Finansal piyasalar için iyi bir görüntü vermesi gerekiyor ve ABD ve Avrupa’nın gözüne girmeyi umuyor” dedi. Ankara Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı stratejisti Nihat Ali Özcan da, Taliban ile Türkiye arasında bir anlaşma olmadığı sürece, ‘devasa güvenlik riskleri nedeniyle’ görevin imkânsız olduğunu söyledi ve “Soru şu, Taliban’ın piste uzaktan havan mermisi veya roket atmasını kim önleyecek?” ifadelerini kullandı. Taliban da, Türkiye’nin bölgedeki askerî varlığını ‘işgal’ olarak nitelendireceklerini açıklamıştı. Bu arada, ABD yetkilileri, ‘Taliban’ın ABD çıkarlarını tehdit etmesi durumunda’ ülkedeki operasyonlara hava desteği vereceğini de söylemişti.