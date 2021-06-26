"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 HAZİRAN 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Kimsenin istemediği görev

26 Haziran 2021, Cumartesi 22:47
Bloomberg, Türkiye’nin Afganistan’da Hamid Karzai Havalimanı’nı koruma planlarını “Türkiye, başka kimsenin istemediği Afganistan görevine hazırlanıyor” ifadeleriyle değerlendirdi.

Bloomberg, Türkiye’nin Afganistan’da Hamid Karzai Havalimanı’nı koruma planlarını, “Türkiye, başka kimsenin istemediği Afganistan görevine hazırlanıyor” ifadeleriyle yorumladı. Türkiye’nin Afganistan’ın başşehri Kabil’de Hamid Karzai Havalimanı’nın güvenliğini sağlama konusu tartışılmaya devam ediliyor. euronews’in haberine göre, konuyla ilgili bir analiz yayınlayan Bloomberg de, ‘Türkiye, başka kimsenin istemediği Afganistan görevine hazırlanıyor’ başlıklı yazıda 20 yıllık savaşın ardından Afganistan’dan çekilmeye başlayan ABD’nin yerine ‘Türkiye’nin liderliği almaya istekli olduğu’ belirtildi. 

Bunun ‘Ankara için tehlikeli bir teklif olduğu’ belirtilen yazıda ayrıca, “Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gözü olası ödüllerde. Başka hiç kimsenin istemediği bir işi üstlenmek, Washington’la yıllardır süren anlaşmazlıklar nedeniyle gerilen bağları onarmak için bir fırsat sağlayacaktır” ifadelerine yer verildi. Yazıda ilişkilerin gerilmesine sebep olan en önemli meselelerden birinin, Türkiye’nin, NATO’nun kendi güvenliğine tehdit olarak gördüğü Rus füze savunma sistemi S-400’leri satın alması gösterildi. 

‘Türkiye, ABD ve Avrupa’nın gözüne girmeyi umuyor’

Stockholm Üniversitesi Türk Araştırmaları Enstitüsü’nden profesör Jenny White, Türkiye’nin konumunu “Havaalanını korumak, çok fazla pes etmeden iyilik yapmanın bir yolu” ifadeleriyle değerlendirdi. White ayrıca, “Türkiye, saldırgan politikaları sebebiyle her köşede dostlarını kaybetti. Finansal piyasalar için iyi bir görüntü vermesi gerekiyor ve ABD ve Avrupa’nın gözüne girmeyi umuyor” dedi. Ankara Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı stratejisti Nihat Ali Özcan da, Taliban ile Türkiye arasında bir anlaşma olmadığı sürece, ‘devasa güvenlik riskleri nedeniyle’ görevin imkânsız olduğunu söyledi ve “Soru şu, Taliban’ın piste uzaktan havan mermisi veya roket atmasını kim önleyecek?” ifadelerini kullandı. Taliban da, Türkiye’nin bölgedeki askerî varlığını ‘işgal’ olarak nitelendireceklerini açıklamıştı. Bu arada, ABD yetkilileri, ‘Taliban’ın ABD çıkarlarını tehdit etmesi durumunda’ ülkedeki operasyonlara hava desteği vereceğini de söylemişti.

Etiketler: Karzai Havalimanı
Okunma Sayısı: 164
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kimsenin istemediği görev

    ‘Kur’ân benim hayatım’

    'Uyuşturucuyla hep birlikte mücadele edilmeli'

    'Büyük bir deprem bekliyoruz'

    Suriye’de felaket kapıda

    5 bin 266 yeni vaka daha

    Bangladeş’te 'iklim mültecilerinin' sayısı 10 milyonu geçti

    Afrin'de bombalı saldırı: 3 sivil öldü

    Doktorlar da kaçıyor

    Fakir yolunu şaşırıyor

    'Bayram indirimlerine kanmayın'

    DSÖ: Delta varyantı, 2 kat daha bulaşıcı

    Ukrayna'dan dünyaya çağrı: Rusya'ya baskıyı artırın

    Hamas'tan Yahudi yerleşim planlarına karşı direniş çağrısı

    BM Genel Sekreteri'nden 'aşılamada adalet' çağrısı

    Avustralya’da bir eyalette sokağa çıkma yasağı kararı

    YKS'de ilk oturum sona erdi

    Esed rejimi iç savaşta en az 14 bin kişiyi işkenceyle öldürdü

    İran'da 5 binden fazla mahkuma af veya ceza indirimi kararı

    Türkiye'de bir günde 1 milyon doza yakın aşı yapıldı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Mümine Hanım
    Cevher İLHAN

    Peki, Biden hangi dayatmalarda bulundu?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Gazetecinin adalete katkısı
    Faruk ÇAKIR

    Adalet, kalıcı gündem
    Risale-i Nur'dan

    Kebâiri işlemek imansızlıktan gelmiyor
    Sebahattin YAŞAR

    Bu sese kulak verin!
    Osman ZENGİN

    Mümine Güneş
    Mehmet ÇETİN

    Birinci Söz’de cüz-î iradeyi aramak
    Cenk ÇALIK

    Su nasıl canlandırılır?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.