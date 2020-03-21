Kırgızistan’da OHAL ilan edildi

Kırgızistan Başbakanı Muhammetkalıy Abulgaziyev, Güvenlik Konseyi’nin teklifi doğrultusunda ülkede koronavirüs nedeniyle olağanüstü hal ilan etti.

Kırgızistan Başbakanlığı’ndan yapılan açıklamada Abulgaziyev’in Güvenlik Konseyi’nin teklifi üzerine koronavirüs salgını nedeniyle olağanüstü hal ilan edildiği duyuruldu. Açıklamada virüsün yayılmasını önlemek amacıyla hükümetin bir dizi planı uygulamaya koyacağı kaydedildi. Abulgaziyev, başkent Bişkek ve Oş kentlerinde ve vakanın görüldüğü yerlerde özellikle dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

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