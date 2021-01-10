Kırgızistan'da Sadır Caparov cumhurbaşkanı seçildi

Kırgızistan'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinden milliyetçi aday Sadır Caparov zaferle çıktı.

Kırgızistan Merkez Seçim Komisyonu eski Başbakan Caparov'un cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oyların neredeyse yüzde 80'ini elde ettiğini açıkladı. Milliyetçi adayın oyların yarısından fazlasını almasından dolayı seçimleri ikinci tura gerek kalmadan kazanmış oldu. Komisyon ayrıca, ülkenin yönetim şeklinin belirlenmesi ve cumhurbaşkanına daha fazla yetki verecek devlet başkanlığı yönetim sistemine geçilmesi için yapılan referandumda da seçmenlerin yüzde 80'inin kabul oyu kullandığını açıkladı. Euronews Türkçe

Okunma Sayısı: 192

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.