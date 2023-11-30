Kissinger öldü

Amerika Birleşik Devletleri’nin en tartışmalı ve etkili dışişleri bakanlarından olan Henry Kissinger, 100 yaşında öldü.

Siyasi danışmanlık şirketi Kissinger Associates’ten yapılan açıklamada, eski diplomatın Connecticut’taki evinde öldüğü belirtildi. Kissinger uzun yıllar süren siyasi kariyerinde ABD dış politikasında bazıları tartışmalı, kilit roller oynamıştı. Kissenger Eylül 1973-Ocak 1977 arasında, Richard Nixon ve Gerald Ford’un başkanlıkları döneminde ABD Dışişleri Bakanı olarak görev yaptı. Ayrıca 1969-1975 yılları arasında Ulusal Güvenlik Danışmanlığı görevini de yürütmüştü. BBC Türkçe’nin haberine göre Kissinger, Türkiye’nin 1974’deki Kıbrıs Harekatı sırasında ABD Dışişleri Bakanı’ydı. Haber Merkezi Haber Merkezi

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