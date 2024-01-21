Kızıldeniz’de tansiyon yükseliyor

Kızıldeniz’de tansiyon yükselmeye devam ederken, önceki gün Husi hedeflerine yönelik altıncı ABD saldırısı gerçekleştirildi.

ABD ordusunun bildirdiğine göre, bundan birkaç saat sonra İran destekli milislerin Washington’un Aden Körfezi’ndeki üçüncü gemisini hedef alma girişimi başarısız oldu. Washington, 12 Ocak’tan bu yana Yemen’in farklı bölgelerindeki Husi hedeflerine karşı 5 saldırı düzenledi. İran yanlısı milislerin Kızıldeniz ve Aden Körfezi’ndeki gemilere yönelik saldırılarını durdurmak amacıyla ilk saldırılara İngiliz uçakları da destek verdi. Husiler, Gazze’deki Filistinlilere destek amacıyla Tel Aviv’e gidip gelen İsrail gemilerini hedef aldığını iddia ediyor. ABD, saldırılara paralel olarak Husileri terör listesinde sınıflandırırken, Çin sükûnet çağrısında bulundu. Şarku’l Avsat’ın haberine göre Belçika da Danimarka’ya ek olarak Kızıldeniz’deki gemilerin korunmasına yardımcı olmak üzere kuvvet gönderdi. Haber Merkezi

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