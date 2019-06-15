Körfezdeki gerilim düşürülmeli

İngiltere’de ana muhalefetteki İşçi Partisinin lideri Jeremy Corbyn, askerÎ gerilimi körüklemenin yanlış olduğuna dikkat çekerek “İngiltere Körfez’deki gerilimi düşürmek için gayret etmeli” dedi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığının dün yayımladığı açıklamayla Umman Körfezi’ndeki iki tankere yönelik saldırının sorumlusu olarak İran’ı işaret etmesine ana muhalefetteki İşçi Partisinin lideri Jeremy Corbyn’den itiraz geldi. Twitter hesabından bir mesaj yayımlayan Corbyn, “İngiltere Körfez’deki gerilimi düşürmek için gayret etmeli, ABD’nin İran nükleer anlaşmasından çekilmesiyle başlayan askeri gerilimi körüklemek için değil” görüşünü dile getirdi.

Deliller yeterli değil

Öte yandan Norveç’in başşehri Oslo’yu ziyaret eden Almanya Dışişleri Bakanı Maas da burada basına yaptığı açıklamada, ABD’nin İran’ın saldırıdan sorumlu olduğunun deliliı olarak gösterdiği videoyu eleştirdi. Maas açıklamasında “Bu video yeterli değil. Gösterilenin ne olduğunu anlayabiliriz, ama son karar için bu video bana yetmez” ifadelerini kullandı.

Trump’a göre İran sorumlu

Amerikan Fox News kanalında katıldığı bir programda ABD-İran ilişkilerini değerlendiren ABD Başkanı Donald Trump, tanker saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Trump, söz konusu saldırılar için “İran yaptı. Bunu biliyorsunuz, çünkü botu gördünüz.” ifadesini kullandı. Trump, İran’a karşı ABD’nin uyguladığı yaptırımların bu ülkeyi müzakereye mecbur bırakacak bir noktaya getirmesini umduğunu ifade etti. Washington - aa