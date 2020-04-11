Koronavirüs bilânçosu ağırlaşıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vak’a sayısı dünya genelinde 2 milyona yaklaştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vak’alara ilişkin verilerin derlendiği “Worldometer” internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde toplam vak’a sayısı 1 milyon 700 bine ulaştı. En çok vak’a görülen ülke ABD olurken, onu 158 bin vak’ayla İspanya, 147 bin ile İtalya, 124 bin ile Fransa ve 122 bin ile Almanya izledi. Çin’in Hubey eyaletine bağlı Vuhan şehrinde geçen yıl aralıkta ortaya çıkan Kovid-19 salgını, 200’e yakın ülke ve bölgeye yayılarak pandemiye dönüştü. Salgın sebebiyle dünya genelinde 102 bin kişi öldü, virüs bulaşan 376 bin kişi ise iyileşti. Hâlen tedavi altında 1 milyon 221 bin vak’a bulunuyor.

Arap ülkelerinde vak’a artışı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla ölenlerin sayısı Fas’ta 110’a yükselirken, toplam vak’a sayısı 1527’ye, Kuveyt’te 1154’e, Lübnan’da 619’a, Umman’da 546’ya ve Filistin’de 268’e çıktı. Fas Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, ülkede iyileşenlerin sayısının ise 19 kişi artarak 141’e ulaştığı dile getirildi.