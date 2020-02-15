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Koronavirüs salgınında ölü sayısı 1500'ü aştı

15 Şubat 2020, Cumartesi 10:04
Çin’de yeni tip koronavirüs nedeniyle son 24 saatte ölü sayısı 143 arttı, 2 binden fazla yeni vaka tespit edildi.

Çin’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölü sayısı 1524’e, virüsün bulaştığı kişi sayısı da 66 bin 492’ye çıktı.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, ülke genelindeki Kovid-19 salgını nedeniyle son gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, şüpheli vaka sayısının 8 bin 689’a gerilediğini, virüslü hastalarla temas edildiği gerekçesiyle müşahede alınanların sayısının 169 bin 39’a düştüğünü belirtti.

Ülkede müşahede ve virüs taşıma durumu şüpheli olan kişilerin sayısı belli hızla azalırken, salgından dolayı ölü sayısı biri Hong Kong’da olmak üzere 1524’e çıktı.

Bu arada, virüs bulaştığı kesinleşen kişi sayısı ise 8 bin 969’unun durumu ağır olmak üzere 66 bin 492'ye yükseldi. Ülke genelinde vakadan iyileşerek taburcu edilen kişi sayısı da 8 bin 96’ya ulaştı.

Ayrıca virüs bulaşan kişilerin Çin ana karası dışında Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde 56'ya çıktığı bilgisi paylaşılırken, Makau Özel İdari Bölgesi’nde bu sayı 10 olarak belirtildi.

Son 24 saatte 143 ölüm

Son günlerde Kovid-19 nedeniyle ölüm oranlarının zirveye çıktığı ülkede salgından dolayı son 24 saatte 143 kişi ölürken, 2 bin 277 yeni vaka tespit edildi.

Yeni can kayıplarının 139'u Hubey eyaletinde, 2'si Hınan eyaletinde, 2'si de başkent Pekin ile Çongçing kentlerinde yaşandı.

Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'de mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.

İlk olarak Vuhan'da tespit edilen yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti.

AA

Etiketler: Koronavirüs, salgın, ölüm
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