"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
31 MART 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Koronavirüs salgınında son 24 saat

31 Mart 2021, Çarşamba 00:52
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 128 milyon 556 bini, ölenlerin 2 milyon 809 bini, iyileşenlerin de 103 milyon 675 bini geçti.

Vaka sayısı ABD'de 31 milyon 47 bine, Brezilya'da 12 milyon 577 bine, Hindistan'da 12 milyon 148 bine ve Fransa'da 4 milyon 585 bine ulaştı.

ABD’deki 25 eyalette, salgın nedeniyle son bir haftada hastaneye yatışlarda artış olduğu belirtildi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kovid-19 salgınını bitirmek için küresel aşılama planına ihtiyaç olduğunu belirterek ABD'den, bu plana öncülük etmesini istedi.

İtalya Başbakanı Mario Draghi AstraZeneca aşısı oldu. 73 yaşındaki Başbakan Draghi ve eşi Maria Serenella Cappello'nun Lazio Bölge Yönetiminin hazırladığı takvimde öngörüldüğü üzere Roma Termini garına kurulan merkezde aşılarını yaptırdığı belirtildi.

İtalya ayrıca, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden gelenlerin, ülkeye girmeden önce PCR testi, geldikten sonra 5 günlük karantinanın ardından da bir test daha yaptırmasını zorunlu hale getirdi.

Avrupa, Afrika, Latin Amerika ve Asyalı devlet başkanları veya başkanlarından oluşan 24 lider ile Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yayımladıkları ortak mektupta, salgınlara karşı hazırlık ve mücadele konusunda yeni uluslararası anlaşma getirmek için ülkelerin birlikte çalışması gerektiğini belirtti.

Ghebreyesus de küresel salgınlara karşı hazırlık ve mücadele konusunda yeni uluslararası antlaşma getirilmesi fikrine ABD ve Çin'in olumlu yaklaştığını bildirdi.

Ghebreyesus ayrıca, Kovid-19'un laboratuvardan çıkma ihtimalinin "en düşük" hipotez olduğunun iddia edildiği DSÖ raporuna ilişkin "Bu değerlendirmenin yeterince kapsamlı olduğuna inanmıyorum. Daha sağlam sonuçlara ulaşmak için daha fazla veri ve çalışmaya ihtiyaç duyulacak." dedi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ülkede aşılananların sayısının 2 milyonu geçtiğini açıkladı.

Kovid-19 önlemlerinin gevşetilmesi planlarının yapıldığı Yunanistan'da vaka sayısı son 24 saatte 4 bin 340 ile "salgının başından bu yana en yüksek seviyeye" çıktı.

Kırgızistan'da sağlık çalışanları aşılanmaya başladı

AB'de aşı tedarikinde yaşanan sorunlar ülkeleri farklı alternatiflere yöneltirken, Avusturya’nın Rusya’dan bir milyon doz Sputnik V aşısı için görüştüğü duyuruldu.

Pfizer ve BioNTech'in, Kovid-19 salgınına karşı geliştirdiği aşının 2021 yılı üretim hedefinin 2,3 milyar dozdan 2,5 milyar doza çıkarıldığı bildirildi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de AstraZeneca aşısının 60 yaş altı kişilerde kullanımı askıya alındı.

Kanada da AstraZeneca aşısının 55 yaş altı kişilerde kullanımını askıya aldı. Kararın düşük trombositli kişilerde aşıya bağlı trombositopeni (VIPIT) vakalarıyla ilgili "önemli belirsizlik" nedeniyle alındığı ifade edildi.

İsrail'de Kovid-19'un mutasyona uğramış yeni bir türünün tespit edildiği ancak bu virüsün diğerlerine oranla daha az bulaşıcı olduğu ve aşıya karşı dirençli olmadığı açıklandı.

Japonya, Pfizer'dan sipariş ettiği aşıların yedinci kısmını teslim aldı. Pfizer üretimi Kovid-19 aşılarının 705 bin dozluk yedinci kısmını taşıyan kargo uçağı, başkent Tokyo'nun doğusundaki Narita Havalimanı'na indi.

Japonya'da Sağlık Bakanlığı yetkililerinin Kovid-19'a karşı tedbir çağrılarına rağmen Tokyo'da bir restoranda gece yarısına kadar parti düzenledikleri ortaya çıktı.

Kırgızistan'da Sinopharm aşısı sağlık görevlilerine uygulanmaya başlandı.

Malezya Savunma Bakanı İsmail Sabri Yakub, federal bölgelerden başkent Kuala Lumpur ve Labuan ile Sabah, Perak, Pahang, Terengganu, Melaka, Perlis, Kedah ve Negeri Sembilan eyaletlerinde salgın tedbirleri kapsamında uygulanan Şartlı Sınırlı Faaliyet Düzeninin 14 Nisan'a kadar uzatıldığını açıkladı.

Vietnam'da bir uçuş görevlisine Kovid-19 önlemlerini ihlal ettiği ve virüsü başkalarına bulaştırdığı gerekçesiyle hapis cezası verildi.

İskoçya 1. Futbol Ligi (Premiership) ekiplerinden Rangers'ın 5 oyuncusuna, Kovid-19 kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle 6 maç men cezası verildi.

Pakistan'ın, Çin’den 3 milyon dozluk CanSino aşısının ham maddesini ithal edeceği bildirildi.

AA

Okunma Sayısı: 168
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Myanmar'da 'çöplü' protesto

    Koronavirüs salgınında son 24 saat

    Milli Takım ilk puan kaybını yaşadı

    Her 100 bin kişide görülen vaka sayıları paylaşıldı

    14 ülkeden Kovid-19 virüsünün kökenine ilişkin DSÖ raporuna tepki

    Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararlar açıklandı

    422 gemiden 113'ü Süveyş Kanalı'ndan geçti

    MGK bildirisi kamuoyu ile paylaşıldı

    Son 24 saatte 37 bin 303 vaka daha

    Ankara'da yüz yüze eğitime devam edilecek

    'Fransa, Mali'de 19 sivili öldürdü'

    ABD'de ilk kez bir Müslüman, Federal Yargıç adayı gösterildi

    AYM raportörü HDP'nin kapatılma davasındaki başvuruyu eksik buldu

    Borrell, AB-Türkiye ilişkilerini değerlendirdi

    İsrail'de yeni bir mutasyona rastlandı

    Koca: Mutasyonun Türkiye'deki oranı yüzde 75'lere ulaştı; kalabalıklardan uzak duralım

    Kılıçdaroğlu: Devleti yönetenler, görkemli, şatafatlı işlerden özenle kaçınmalıdır

    Türkiye ile Azerbaycan arasında kimlikle seyahat nasıl olacak?

    Süveyş Kanalı tamamen normale döndü

    'Afganistan'da kapsamlı bir ateşkese ihtiyacımız var'

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Harbiyeye giriş ve yeni tuzak
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Hizmetkâr devletten ceberrut kaymakama
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Süleyman KÖSMENE

    Cehennem’den kimler kurtulur?
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Taklit edilmez bir turra: Kadın fıtratı
    Osman ZENGİN

    Hafiyeler, ellerini içimizden bir çekseler...
    Ali FERŞADOĞLU

    Zihnimizin bilgi merhaleleri ve imanın oluşumu
    Raşit YÜCEL

    Nazmiye Abla
    Cevher İLHAN

    “Montrö çıkışı” ve çarkı…

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.