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12 ŞUBAT 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Kosova'da Başbakan ve bakanların maaşları yarıya inecek

12 Şubat 2020, Çarşamba 22:01
Kosova Başbakanı Albin Kurti, kabinede görevli bakanlarla kendisine verilen maaşların yarıya indirileceğini açıkladı.

Avrupa'nın en fakir ülkelerinden Kosova'da iki sene önce başbakan ve bakanların maaşlarına yaklaşık 2 katı oranında zam yapılmıştı.

Başbakan Kurti, kabine toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, "Hükümete başbakan ve bakanların maaşlarının eski rakamlara döndürmeyi teklif ediyorum" dedi. Kurti geçtiğimiz sene seçim vaatleri arasında sol kanatta bulunan partisi Vetevendosje'nin birinci olması durumunda gelir adaletsizliğine son vereceğini belirterek, birçok siyasinin maaşını keseceğini açıklamıştı.

Kurti'ten önce başbakanlık görevini yürüten ve temmuz ayında istifa eden Ramush Haradinaj göreve geldiği sene bin 500 euro olan maaşını iki bin 950 euro'ya çıkarmış, bu durum işsizliğin yoğun olduğu ülkede tartışmalara neden olmuştu.

Yaklaşık 1.8 milyon nüfusa sahip olan Kosova'da nüfusun üçte biri işsiz. Ülke ekonomisi bu sene yüzde 4 oranında büyüse de bu durum işsizlik ve fakirlikle mücadele için yeterli gözükmüyor.

Kosova'da son yıllarda yaşanan rüşvet ve devlet memurluğuna alımlarda adam kayırma olayları halk arasında büyük tepkilere neden olmuştu. Kosova İstatistik Kurumu'nun verilerine göre 2018 yılında özel sektördeki ortalama maaşlar 401 euro iken, kamu sektöründe bu rakam 573 euro'ya kadar çıkıyor.

Kosova 2008 yılında bağımsızlığını ilan ederek Sırbistan'dan ayrıldığını açıkladı. Yaklaşık 100 ülke tarafından tanınan Kosova, Belgrad hükümeti tarafından tanınmıyor.

Euronews Türkçe

Etiketler: Kosova, başbakan, bakan, maaş
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