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12 KASIM 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Kovid-19'a yakalanan kişi sayısı 52 milyon 441 bini aştı

12 Kasım 2020, Perşembe 10:21
Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 289 bin 753 kişi öldü. Vaka sayısı 52 milyon 441 bin 490'a çıkarken, virüs saptanan 36 milyon 677 bin 509 kişi sağlığına kavuştu.

Tedavileri devam eden 14 milyon 474 bin 228 hasta bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 10 milyon 708 bin 728 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 247 bin 398 kişi öldü.

ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 500 bini geçen ülkeler şöyle:

"Hindistan (8 milyon 684 bin 39), Brezilya (5 milyon 749 bin 7), Fransa (1 milyon 865 bin 538), Rusya (1 milyon 836 bin 960), İspanya (1 milyon 463 bin 93), Arjantin (1 milyon 273 bin 356), İngiltere (1 milyon 256 bin 725), Kolombiya (1 milyon 165 bin 326), İtalya (1 milyon 28 bin 424), Meksika (986 bin 177), Peru (928 bin 6), Güney Afrika (742 bin 394), Almanya (726 bin 176), İran (715 bin 68), Polonya (618 bin 813), Şili (524 bin 804), Belçika (515 bin 391) ve Irak (508 bin 508)."

ABD'nin yanı sıra virüs kaynaklı ölü sayısının 10 bini aştığı ülkeler ise şöyle:

"Brezilya (163 bin 406), Hindistan (128 bin 165), Meksika (96 bin 430), İngiltere (50 bin 365), İtalya (42 bin 953), Fransa (42 bin 535), İspanya (40 bin 105), İran (39 bin 664), Peru (35 bin 31), Arjantin (34 bin 531), Kolombiya (33 bin 312), Rusya (31 bin 593), Güney Afrika (20 bin 11), Endonezya (14 bin 836), Şili (14 bin 633), Belçika (13 bin 758), Ekvador (12 bin 920), Almanya (12 bin 82), Irak (11 bin 482), Türkiye (11 bin 145) ve Kanada (10 bin 685)."

AA

Etiketler: Kovid-19
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