"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 OCAK 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Kovid-19'a yakalanan kişi sayısı 96 milyon 625 bini aştı

20 Ocak 2021, Çarşamba 09:38
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs salgınında toplam vaka sayısı 96 milyon 625 bini aştı, 2 milyon 65 bin 698 kişi öldü.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde 2 milyon 65 bin 698 kişi öldü.

Vaka sayısı 96 milyon 625 bin 755'e çıkarken, virüs saptanan 69 milyon 299 bin 679 kişi sağlığına kavuştu.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 24 milyon 806 bin 964 kişide Kovid-19 tespit edildi, 411 bin 486 kişi öldü.

ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 1 milyonu geçen ülkeler şöyle:

"Hindistan (10 milyon 596 bin 442), Brezilya (8 milyon 575 bin 742), Rusya (3 milyon 612 bin 800), İngiltere (3 milyon 466 bin 849), Fransa (2 milyon 938 bin 333), İtalya (2 milyon 400 bin 598), Türkiye (2 milyon 399 bin 781), İspanya (2 milyon 370 bin 742), Almanya (2 milyon 71 bin 473), Kolombiya (1 milyon 939 bin 71), Arjantin (1 milyon 819 bin 569), Meksika (1 milyon 668 bin 396), Polonya (1 milyon 443 bin 804), Güney Afrika (1 milyon 356 bin 716), İran (1 milyon 342 bin 134), Ukrayna (1 milyon 167 bin 655) ve Peru (1 milyon 73 bin 214)."

ABD'nin yanı sıra ölü sayısının 10 bini aştığı ülkeler şu şekilde:

"Brezilya (211 bin 511), Hindistan (152 bin 754), Meksika (142 bin 832), İngiltere (91 bin 470), İtalya (83 bin 157), Fransa (71 bin 342), Rusya (66 bin 623), İran (56 bin 973), İspanya (54 bin 173), Kolombiya (49 bin 402), Almanya (49 bin 244), Arjantin (46 bin 66), Peru (39 bin 44), Güney Afrika (38 bin 288), Polonya (33 bin 698), Endonezya (26 bin 590), Türkiye (24 bin 328), Ukrayna (21 bin 46), Belçika (20 bin 472), Kanada (18 bin 266), Şili (17 bin 573), Romanya (17 bin 369), Çekya (14 bin 646), Ekvador (14 bin 382), Hollanda (13 bin 162), Irak (12 bin 962), Macaristan (11 bin 520), Pakistan (11 bin 103) ve İsveç (10 bin 591)."

AA

Etiketler: Kovid-19
Okunma Sayısı: 258
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    AB liderlerinin gündeminde aşı var

    ABD Başkanı Joe Biden bugün görevine başlayacak

    Çin 4 bin kişilik karantina kampı kuracak

    Ekmeleddin Ihsanoglu: Bediuzzaman establishes the balance between science and religion

    İstanbul'da baraj doluluk oranları açıklandı

    Trump, 73 kişiye af çıkardı

    İstanbul'da 150 binden fazla sağlıkçı aşı oldu

    Kovid-19'a yakalanan kişi sayısı 96 milyon 625 bini aştı

    Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanacak

    Nefret dili şiddet doğuruyor

    Gıda enflasyonunda lideriz!

    Ekran başında geçen süre ikiye katlandı

    Trump'ın görev bitimine 24 saat kala, Çin'e yönelik yeni bir adım

    Küresel salgının son 24 saati

    950 bini aşkın kişi aşı oldu

    İngiltere'de en yüksek günlük ölüm gözlemlendi

    Pozantı-Ankara otoyolunda feci kaza!

    Samanyolu'ndan 62 kat daha büyük "iki dev radyo galaksi" keşfedildi

    Evlat nöbeti 505. gününde: Diyarbakır annelerinin arasına bir aile daha katıldı

    90 yaş ve üstü vatandaşlar evlerinde aşılanıyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    28 Şubat kuşatması
    Cevher İLHAN

    “OHAL Komisyonu”yla KHK haksızlıkları sürdürülüyor
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ahmet BATTAL

    Vesayet sigortacısı
    Feyzullah ERGÜN

    Kereviz ile sağlıklı hayat
    Süleyman KÖSMENE

    Kalem kimlerden kaldırılmıştır?
    Mustafa Gönüllü

    Mahrumiyetler ne çok şey öğretiyor
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Ailede bir hayat düsturu: İstişare
    Faruk ÇAKIR

    Sosyolog penceresi
    Risale-i Nur'dan

    Kış sayfasında Samedânî mektuplar

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.