Kovid-19'un yeni bir semptomu daha bulundu

ABD'li doktorlar 'koronavirüs parmakları' adını verdikleri yeni bir Kovid-19 semptomu daha keşfetti.

USA Today’ın aktardığına göre, uzmanlar bu semptomu, mavi veya mor renge dönüşen ayak parmağı lezyonu olarak tanımladı.

Pennsilvanya Üniversitesi'nden enfeksiyon hastalıkları uzmanı Ebbing Lautenbach, ayak parmaklarında beliren lekelere dokunulduğunda yanma ve acı hissi duyulduğunu belirtti.

Bilim insanlarına göre, enfeksiyonun bu şekilde tezahürü hem akut solunum sıkıntısı sendromu olan ağır hastalarda hem de çocuklarda da dahil olmak üzere hastalığı asemptomatik seyreden gençlerde görülüyor. Aynı zamanda bu durum, testin negatif çıkabileceği hastalığın en erken evresinde bir belirti olarak ortaya çıkıyor.

Lautenbach, parmakların morarmasının enfeksiyona lokal inflamatuar bir tepki veya kan damarlarının tıkanmasının bir tezahürü olabileceğini düşünüyor.

Massachusetts Hastanesi Acil Servis Şefi Susan Wilcox ise, şiddetli grip veya viral pnömonisi olan hastalarda benzer semptomların görüldüğünü kaydetti.