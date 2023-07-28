Kristersson: Kur’an yakma eylemleri endişe veriyor

Polis eşliğinde Kur’an-ı Kerim’e yönelik provokasyonlarla odak noktası olan İsveç’in durumunu değerlendiren Başbakan Ulf Kristersson, ‘saygısızlık’ için polise yeni başvurular yapıldığını belirterek “Onlara izin verilirse, ciddi bir şeylerin olması riskiyle karşı karşıya kalacağız.

Bunun neye yol açabileceği konusunda son derece endişeliyim” ifadelerini kullandı. Kristersson, Kuran yakma protestoları nedeniyle ülkesine yönelen öfke dalgasından nemalanmayı uman kesimlerin dezenformasyon kampanyasına maruz kaldıklarını belirterek, “İsveç kendisine ve çıkarlarına zarar vermek isteyen devletler ve bu devletlere bağlı aktörlerin dezenformasyon kampanyalarının hedefindedir” dedi. AA

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