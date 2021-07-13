Küba'daki hükümet karşıtı protestolarda onlarca kişi gözaltına alındı

Küba'da 11 Temmuz'da düzenlenen hükümet karşıtı protestolara katılan onlarca kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

BBC'nin haberine göre, Küba'da göstericilere müdahale eden polisin protestoculara biber gazı sıktığı ve bazılarını da dövdüğü görüntüler sosyal medyaya yansıdı. Sosyal medya platformlarında protestocuların gözaltına alınmaya devam ettiği yönünde paylaşımlar yapıldı. Ayrıca kar amacı gütmeyen insan hakları örgütü Cubalex, pazar gününden bu yana yaklaşık 100 kişinin gözaltına alındığı iddiasını paylaştı. Havana'da internet kesildi Protestoların hızla yayılmasının ardından gösteriler başkent Havana'ya taşınırken ada genelinde internet hizmetine erişim engellendi. Dünyadaki internet kısıtlama ve engellemelerini eş zamanlı denetleyen Netblocks, adada WhatsApp, Facebook, Instagram ve Telegram gibi sosyal medya platformlarına erişimin kısıtlandığını açıkladı. Öte yandan, sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, olaylarda göstericilerin polis araçlarına zarar verdiği, devlete ait bazı işletmelerin yağmalandığı görüldü. Küba Devlet Başkanı'ndan protestoculara "paralı askerler" çıkışı Küba televizyonu ve ulusal radyodan halka seslenen Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, protestoculara "paralı askerler" nitelemesinde bulundu. Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez da yaptığı açıklamada, protestocuların ABD tarafından finanse edildiği ve kışkırtıldığını öne sürdü. AA

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