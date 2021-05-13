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13 MAYIS 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

'Kudüs'te ibadet özgürlüğü güvence altına alınmalıdır'

13 Mayıs 2021, Perşembe 00:08
Avrupa Birliği, İsrail ile işgal altındaki Filistin topraklarında gerginliğin sonlandırılması, şiddete son verilmesi ve çatışmaların genişlemesinin engellenmesi çağrısında bulundu.

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İsrail'in Gazze ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarının ardından artan gerilime ilişkin açıklama yapan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "İsrail ile işgal altında bulunan Filistin topraklarındaki artan gerginlik ve Gazze'de ile çevresinde artan şiddetin" sona ermesi gerektiğini belirtti.

Borrell, durumun kutsal mekanlar dahil Kudüs'te günlerce süren gerginlik ve çatışmalar ile İsrail ve Batı Şeria'nın kentlerinde artan şiddetin ardından geliştiğini kaydederek, "AB, çocukların da aralarında bulunduğu çok sayıda sivilin ölümü ve yaralanması karşısında dehşete düşmüştür. Öncelik sivillerin korunmasına verilmelidir. Bütün çabalar sivil can kayıplarının önlenmesi ve gerginliğin düşürülmesine yönlendirilmelidir." ifadesini kullandı.

Hamas'ın ve diğer grupların İsrail'e roket atmasının kabul edilemeyeceğini belirten Borrell, şöyle devam etti:

"İsrail'in sivil halkı korumasına duyduğu meşru ihtiyacı kabul ediyoruz ancak bu karşılık orantılı olmalı ve güç kullanımında azami itidalli davranılmalı. AB devam eden şiddete derhal son verilmesi çağrısında bulunmaktadır. Önce ve en fazla her iki taraftaki sivilleri etkileyecek daha geniş çaplı bir çatışmanın önlenmesi için her şey yapılmalıdır. Kudüs'te kutsal mekanların statükosuna saygı gösterilmeli, ibadet özgürlüğü güvence altına alınmalıdır."

Borrell, ayrıca, sosyal medyada yaptığı paylaşımda Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile konuştuğunu bildirdi.

Borrell, Abbas'a can kayıplarından dolayı duyduğu dehşeti dile getirdiğini aktardı.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı. Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 14'ü çocuk, 5'i kadın olmak üzere en az 56 Filistinli şehit olmuş, 335 kişi yaralanmıştı.

AA

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