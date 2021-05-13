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13 MAYIS 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

16'sı çocuk, 5'i kadın 1'i yaşlı... 65 Filistinli şehit oldu, 365 yaralı var!

13 Mayıs 2021, Perşembe
İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 2'si çocuk 9 Filistinlinin daha vefat etmsiyle şehit sayısı 65'e ulaştı.

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Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada,İsrail'in 10 Mayıs Pazartesi gününden bu yana Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda, 16'sı çocuk, 5'i kadın 1'i yaşlı olmak üzere 65 Filistinlinin şehit olduğu, yaralı sayısının ise 365'e çıktığı kaydedildi.

Bakanlık, daha önce yaptığı açıklamada Gazze'deki şehit sayısını 56, yaralı sayısını da 335 olarak duyurmuştu.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

İsrail polisi, Kudüs'teki Şeyh Cerrah Mahallesi sakini ailelerle dayanışma için toplanan Filistinlilere saldırdı

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Şeyh Cerrah Mahallesi'nde evlerinden çıkmaya zorlanan Filistinli ailelere destek için toplanan Filistinlilere saldırıda bulundu.

Onlarca Filistinli, farklı bölgelerden Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerine destek için bölgeye geldi.

Ramazan ayının son akşamında iftarlarını mahalle sakinleri ile açan Filistinliler, akşam namazının ardından İsrail saldırılarında şehit olanlar için gıyabi cenaze namazı kıldı.

İsrail polisi, barışçıl yollarla bölge sakinlerine destek için mahallede bulunan Filistinlileri darp etti, güç kullanarak dağıttı.

Bir grup Yahudi yerleşimcinin de Şeyh Cerrah Mahallesindeki yerleşimcilere destek için geldiği ve bölgede gerginliğin hakim olduğu ifade ediliyor.

Yahudi yerleşimcilerin, hoparlörler ile İbranice şarkılar söylediği kaydediliyor.

İsrail mahkemeleri Filistinli ailelerin itirazlarını reddetmişti

Yıllardır yerlerinden edilme tehlikesi yaşayan 27 Filistinli ailenin korku ve endişeleri İsrail makamlarının baskılarıyla yeni bir boyut kazandı.

Kudüs Sulh Mahkemesi, Yahudi yerleşimcilerin talebi üzerine 2019'da Şeyh Cerrah Mahallesi'nde oturan 12 Filistinli ailenin, evlerini yerleşimciler lehine boşaltmaları yönünde karar vermişti.

Karara göre, bu ailelerden 4'ünün Ocak 2021'de evlerini boşaltmaları gerekiyordu. Ailelerin itirazı üzerine kararın temyiz edilerek yeniden mahkeme sürecinin başlaması kararlaştırılmış ancak İsrail Merkezi Mahkemesi, şubat ortalarında bu 4 ailenin itirazını reddetmişti.

İsrail Merkezi Mahkemesi, bu yılın başında 7 ailenin, evlerini Yahudi yerleşimcilere bırakmak üzere boşaltması kararı vermişti.

Mahkeme son olarak 4 Mart'ta Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinli ailelerin, karara yönelik itirazlarını geri çevirmişti.

Yüksek Mahkeme, 2 Mayıs'ta Şeyh Cerrah'taki 4 aileye, Yahudi yerleşimcilerle "anlaşmaları için" 6 Mayıs'a kadar süre tanımıştı.

İsrail Yüksek Mahkemesinde 9 Mayıs’ta görülen duruşmada, nihai karar hazirana ertelenmişti.

AA

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