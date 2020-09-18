İsveç Demokratları Partisi Genel Başkanı Jimmie Akesson, ülkesinde Kur’an-ı Kerim yakarak provokasyona imza atan Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi üyelerini eleştirerek, “Kur’Ân yakılmasına sempati duyamam. Gerçekten gereksiz bir eylemdi” dedi.

Göçmen karşıtlığı ile bilinen aşırı sağcı İsveç Demokratları Partisi Genel Başkanı Jimmie Akesson, ülkesinde Kur’an-ı Kerim yakarak provokasyona imza atan Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) üyelerini eleştirdi. Expressen gazetesine açıklamalarda bulunan Akesson, başşehir Stockholm ve Malmö şehirlerinde Kur’ân-ı Kerîm yakılması hakkında ‘’Gerçekten gereksiz bir eylemdi.’’ dedi. Kur’ân yakılmasına sempati duyamayacağını kaydeden Akesson, ‘’İsveç’te bu tür eylemleri yapmak için gösteri hakkı var. Bu gösteri hakkını korumamız önemli. Kur’ân yakılmasına sempati duyamam. Gerçekten gereksiz bir eylemdi. Ama bunun da Malmö’de kutuplaşmaya neden olup ortalığın yakılıp yıkılmasına da karşıyım.’’ ifadelerini kullandı.

Kur’an-ı Kerim yakmışlardı

Danimarka’dan İsveç’in Malmö şehrine gelen Stram Kurs lideri Rasmus Paludan’ın yandaşları, geçen ay polisin izin vermemesine rağmen Kur’ân-ı Kerîm yakmıştı. Karşıt göstericiler de yol kesip araba lastikleri yakmıştı. Geçen hafta da Paludan’ın yandaşları Müslümanların yoğun olduğu İsveç’in başşehri Stockholm’ün Rinkeby Mahallesi’nde gizlice Kur’ân-ı Kerîm yakarak sosyal medyada paylaşmıştı. İki yıl boyunca İsveç’e giriş yasağı getirilen Paludan, İsveç’te Kur’ân-ı Kerîm yakma eylemleri provokasyonuna devam etmek için iki hafta önce vatandaşlık başvurusunda bulunmuştu.