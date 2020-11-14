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14 KASIM 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Küresel ısınma devam edecek

14 Kasım 2020, Cumartesi 22:50
Bilim insanları tarafından yapılan bir araştırmaya göre dünya ısınmaya ve okyanuslar yükselmeye devam edecek. Araştırmacılar, bu sürece bir çözüm yolu olarak ‘milyarlarca ağaç dikmek’ görüşünde.

Yenİ bir modelleme çalışmasına göre, insanlık sera gazı yaymayı bıraksa bile, dünya gelecek yüzyıllar boyunca ısınmaya ve okyanus suları metrelerce yükselmeye devam edecek. Norveçli bilim insanlarının Nature Journal Scientific Reports’ta yayınladığı araştırmaya göre, küresel ısının  tabiî itici güçleri, ısı yakalama bulutları, donmuş toprakların çözülmesi ve deniz buzunun daralması karbon kirliliğini harekete geçiren etkenler arasında bulunuyor.

Milyarlarca ağaç dikmek

BI Norwegian Business School’da iklim stratejisi profesörü olan baş yazar Jorgen Randers, AFP’ye yaptığı açıklamalarda, “Modellerimize göre, insanlık, sera gazı kesintilerini bir araç olarak kullanarak donmuş toprakların erimesini durduramazsa geri dönüşü olmayan bir noktaya gelecek” dedi. “Bu erime sürecini durdurmak istiyorsak, ek olarak bir şeyler yapmalıyız. Örneğin, karbondioksiti atmosferden çekip yeraltında saklamak ve dünyanın yüzeyini daha “parlak” hale getirmek. Bunu yapmanın diğer yolu ise milyarlarca ağaç dikmektir. Deneysel teknolojiler, karbondioksitin havadan emilmesinin mekanik olarak yapılabileceğini, ancak şu ana kadar gerekli ölçekte olmadığını göstermişti” dedi.

Belirlenen hedefin üstünde bir ısınma var

AFP’nin paylaştığı verilere göre dünya önümüzdeki 50 yıllık zaman diliminde yaklaşık 2.3 santigrat derece ısınacak. Bu veriler 2015 Paris Anlaşması’nda belirlenen hedefin yaklaşık yarım derece üstünde. T24’deki habere göre BM’nin bilimsel danışma organı IPCC’nin projelerinde kullanılan daha sofistike modeller bile, atmosferden büyük miktarlarda karbondioksit çıkarılmadıkça, Paris iklim hedeflerine ulaşılamayacağını göstermektedir. Araştırmaya göre 2150’den itibaren, gezegenin yavaş yavaş tekrar ısınmaya başlamasına neden olan unsurlar ortaya çıkıp, ortalama sıcaklıkların önümüzdeki 350 yıl içinde bir dereceye kadar yükselip, deniz seviyeside en az üç metre yükselteceği düşünülüyor. İkinci senaryoya göre ise dünya, medeniyet dokusunu çok hızlı zedeleyecek kadar ısınacak ve durum 2500 yılına kadar sürecek.

Etiketler: küresel ısınma
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