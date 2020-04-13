Küresel salgın sürecinde Libya'da hareketli saatler

Libya'da Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçler BAE panzerleri, Grad roketleri ve 10 adet tank ele geçirildiğini duyurdu.

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