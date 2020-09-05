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5 EYLÜL 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Küresel salgında son 24 saatte dünya genelinde neler yaşandı?

05 Eylül 2020, Cumartesi 21:36
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşan kişi sayısı 26 milyon 950 bine ulaşırken, iyileşenlerin sayısı 19 milyonu aştı, salgında bugüne kadar 881 binden fazla kişi öldü.

Salgından en çok etkilenen ülke konumundaki ABD'de can kaybı 192 bin 146'ya, vaka sayısı 6 milyon 390 bin 240'a çıktı. Ülkede 3 milyon 636 binden fazla kişi iyileşti.

Latin Amerika'da salgının merkez üssü olarak nitelendirilen Brezilya'da vaka sayısı 4 milyon 91 bin 801’e, ölenlerin sayısı ise125 bin 502’ye yükseldi. İyileşenlerin sayısı 3 milyon 278 bin 243 olarak kayda geçti.

Son 24 saatte 86 bin 432 yeni vakanın tespit edildiği Hindistan'da toplam vaka sayısı 4 milyon 23 bin 179'a, ölenlerin sayısı 69 bin 561'e ulaştı. Ülkede şimdiye kadar 3 milyon 107 bin 223 kişi iyileşti.

Rusya'da toplam vaka sayısı 1 milyon 20 bin 310’a, can kaybı 17 bin 759’a, iyileşen sayısı ise 838 bin 126’ya çıktı.

ABD'nin Maine eyaletinde kapalı mekanda yapılan bir düğün nedeniyle 147 kişi Kovid-19'a yakalanırken 3'ü öldü.

Ülkesinin salgına karşı çok iyi bir mücadele gösterdiğini belirten ABD Başkanı Donald Trump, bütçede kullanılmayan 300 milyar dolarlık bir para olduğunu ve Kongre'nin onayını alması durumunda bu parayı Amerikan vatandaşlarına salgınla mücadele yardımı olarak dağıtmayı düşündüğünü söyledi.

İtalya Sağlık Bakan Yardımcısı Pierpaolo Sileri, ülkede son günlerde vaka sayılarında görülen artışa karşın kritik bir seviyede olmadıklarını söyledi. 

İtalya'da yüzlerce kişi, salgına yönelik önlemleri protesto etti. Başkent Roma'nın Bocca della Verita Meydanı'nda toplanan ve kendilerini "İnkarcılar" olarak adlandıran, aşırı sağ grupların da dahil olduğu yaklaşık 2 bin kişi, "Sağlık diktatörlüğüne karşıyız" adıyla protesto düzenledi.

İran'da yeni eğitim-öğretim yılı 7 aylık aranın ardından ülkede ölü ve vaka sayılarında yeniden artış gösteren salgının gölgesinde başladı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, yabancı basının ve "düşmanların" salgın nedeniyle İran'da tüm faaliyetlerin durmasını ve ülkeyi karıştırmayı hedeflediklerini söyledi.

Kırgızistan'da hükümet, Kovid-19'dan ölen 18 sağlık çalışanın ailesine 13'er bin dolar tazminat ödedi.

Özbekistan'da bugünden itibaren sıhhi kurallara riayet etme şartıyla lokanta, kafe, park, sinema, tiyatro ve eylence merkezlerinin faaliyetine izin verildi. Cemaatle ibadetlere de izin verilen ülkede, kara yolu üzerinden giriş çıkışlara yeniden müsade edildi.

Hırvatistan'da, hükümetin salgına karşı getirdiği önlemlere tepki olarak "Özgürlük Festivali" düzenlendi.

Avustralya'nın Melbourne kentinde, sıkı Kovid-19 önlemlerine karşı çıkan yüzlerce kişi, kentin merkezindeki Anzak Anıtı önünde "Özgürlük Günü" temasıyla gösteri düzenledi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da salgın önlemleri kapsamında 5 ay önce kapatılan havalimanları yeniden faaliyete geçti.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), İsrail'in devam eden ablukasıyla birlikte salgının, Gazzeliler üzerinde derin etkiler bırakacağı uyarısında bulundu.

AA

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