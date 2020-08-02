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2 AĞUSTOS 2020 PAZAR - YIL: 51

Küresel salgında son 24 saatteki gelişmeler

02 Ağustos 2020, Pazar 00:01
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 17 milyon 902 bine yükselirken, can kaybı 685 bini, iyileşenlerin sayısı 11 milyon 264 bini geçti.

Salgından en fazla etkilenen ülke ABD'de vaka sayısı 4 milyon 707 bin 584'e, can kaybı 156 bin 772'ye çıktı. Ülkede iyileşenlerin sayısı 2 milyon 238 bini geçti.

Latin Amerika'da salgının merkez üssü olarak nitelendirilen Brezilya'da 1212 kişinin ölmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölüm sayısı 92 bin 475'e, vaka sayısı 52 bin 383 artarak 2 milyon 662 bin 485'e yükseldi. Ülkede iyileşenlerin sayısı 1 milyon 844 bin 51'e ulaştı.

Rusya'da Kovid-19 aşısının klinik denemeleri tamamlandı

Rusya'da virüs tespit edilenlerin sayısı 845 bin 443’e, ölü sayısı 14 bin 58’e çıktı. İyileşenlerin sayısı 646 bin 524 olarak kayda geçti.

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Gamaleya Enstitüsünün geliştirdiği Kovid-19 aşısının klinik denemelerinin tamamlandığını ve kayıt prosedürü için belgelerin hazırlandığını duyurdu.

Rusya'dan Türkiye'ye, salgın nedeniyle ara verilen tarifeli uçak seferlerine yeniden başlandı. Rus hükümeti, İsviçre ile uçuşların karşılıklı olarak 15 Ağustos itibarıyla başlatılması yönünde karar aldı.

Belçika'da Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü (Sciensano), 22-28 Temmuz'da günlük ortalama vaka sayısının 448,1'e çıktığını, bunun bir önceki haftanın iki katı olduğunu duyurdu.

Almanya’nın başkenti Berlin’de "Querdenken 711" adlı bir oluşum tarafından Kovid-19 önlemlerini protesto amacıyla düzenlenen gösteri için binlerce kişi kent merkezindeki Unter den Linden Caddesi'nde toplandı.

Afrika kıtasında, vaka sayısı 931 bin 777'ye, ölenlerin sayısı 19 bin 726'ya yükseldi. Kıtada virüse yakalanan 583 bin 665 kişi iyileşti.

İranlı ünlü yönetmen Hüsrev Sinai Kovid-19 nedeniyle öldü

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, kabul edilebilir bir aşı bulununcaya kadar ülkedeki sıkı tedbirlerin devam edeceğini ve talimatlara uymayanların cezalandırılacağını söyledi.

İranlı dünyaca ünlü yönetmen Hüsrev Sinai, Kovid-19 nedeniyle öldü.

Öte yandan, Meşhed kentinde vaka ve can kayıplarındaki artış nedeniyle parklar ve bahçeler ziyaretlere yeniden kapatıldı.

Malezya Savunma Bakanlığı, toplu alanlarda maske takma zorunluluğunun bugünden itibaren uygulamaya girdiğini duyurdu. Kurala uymayanların ise bin Malezya Ringgiti (1644 TL) para cezasına çarptırılacağı açıklandı.

Ukrayna’da salgın durumuna göre "yeşil", "sarı", "turuncu" ve "kırmızı" bölgelere bölünme uygulaması devreye girdi.

Ruanda, IKBY ve Kuveyt'te uçuşlar yeniden başladı

Arjantin'de salgından en çok etkilenen başkent Buenos Aires ve çevresinde karantina uygulaması 16 Ağustos'a kadar uzatıldı.

Ruanda'da salgınla mücadele kapsamında kapatılan havalimanları yeniden uçuşlara açıldı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) salgın nedeniyle 5 aydır kapalı bulunan Erbil ve Süleymaniye havalimanlarındaki tüm uçak seferleri sağlık tedbirleri altında yeniden başladı.

Kuveyt'te Kovid-19 önlemleri kapsamında martta durdurulan uçuşlar, aralarında Türkiye'nin de olduğu 20 ülkeyle yeniden başladı.

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) örgütü, Yemen'de salgın dalgalanmaları olabileceği uyarısında bulunarak, ülke halkını dikkatli olmaya çağırdı.

Kadınlar Tenis Birliği (WTA), 3 Ağustos'ta başlayacak Palermo Açık öncesi bir tenisçide Kovid-19 tespit edildiğini duyurdu.

AA

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