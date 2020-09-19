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19 EYLÜL 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Küresel salgının 3 merkezi... Hindistan, Brezilya ve Meksika'nın son 24 saati

19 Eylül 2020, Cumartesi 12:00
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Hindistan'da 1247, Brezilya'da 858, Meksika'da 624 kişi öldü.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 1247 kişinin daha ölmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 85 bin 619'ya yükseldi.

Hindistan'da son 24 saatte 93 bin 337 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi. Eylül başından bu yana rekor sayıda günlük vaka artışlarının kaydedildiği ülkede toplam vaka sayısı 5 milyon 308 bin 15'e çıktı. Nüfusu 1,3 milyarı aşan Hindistan'da şimdiye kadar virüs bulaşan 4 milyon 208 bin 431 kişi iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya ülkeleri arasında günlük olarak en yüksek vaka ve ölüm sayılarının kaydedildiği Hindistan, toplam vaka sayısında 2'inci, toplam can kaybı sayısında 3'ncü sırada yer alıyor.

Brezilya

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 858 kişinin ölmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 135 bin 793'e, vaka sayısı da 39 bin 797 artarak 4 milyon 495 bin 183'e yükseldi. Virüsten iyileşenlerin sayısı ise 3 milyon 789 bin 139 olarak kayda geçti.

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en fazla vakanın görüldüğü 3'üncü ülke konumunda bulunuyor.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 624 artarak 72 bin 803'e ulaştı. Meksika'da, Kovid-19 vaka sayısı da 4 bin 841 artışla 688 bin 954'e çıktı. Ülkede, bugüne kadar Kovid-19 tespit edilen 492 bin 192 kişi iyileşti.

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı. Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta da ilk kez 1 kişi virüs nedeniyle ölmüştü.

AA

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