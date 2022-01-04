Kuş gribi sebebiyle 36 bin hindi itlâf ediliyor

Danimarka’da bir çiftlikte kuş gribi virüsü (H5N8) tesbit edilmesinin ardından 36 bin hindinin itlaf edilmeye başlandığı bildirildi.

Danimarka Gıda ve Kontrol İdaresi’nden yapılan açıklamaya göre, Lolland Adası’nda 36 bin hindinin bulunduğu bir çiftlikte kuş gribi virüsüne rastlandı. Açıklamada, çiftlikte birçok hindinin ölmesinin ardından alınan örneklerde kuş gribi virüsü tesbit edildiği belirtilirken, hindilere kuş gribinin yabanî kaz ve ördeklerden geçmiş olabileceğine dikkat çekildi. Hindilerin itlâf edilmeye başlandığı aktarılan açıklamada, hayvanların tamamının itlâfının birkaç gün süreceği kaydedildi. AA

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