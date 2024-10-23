Kuzey Gazze’de katliam kapıda

Filistin’in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, Gazze Şeridi’nin kuzeyinde 470 bini aşkın kişinin çok yakın bir katliamla karşı karşıya olduğunu belirtti.

Almanya: Gazze Şeridi’nin kuzeyi vahim durumda Filistin resmi ajansı WAFA’da yer alan habere göre Mansur, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in yanı sıra BM Genel Kurul Başkanı Philemon Yang ve BM Güvenlik Konseyinin (BMGK) bu ayki başkanlığını yapan İsviçre’ye mektup gönderdi. Mansur, İsrail’in haftalardır kuzeydeki Filistin halkını yiyecek, su, ilaç ve insan yaşamı için gerekli olan her şeyden mahrum bıraktığına, hastaneleri sistematik olarak hedef alarak sivil halkın sağlık hizmeti almasına engel olduğuna ayrıca gidecek güvenli bir yer olmamasına rağmen Filistinli aileleri zorla güneye sürdüğüne dikkati çekti. AA

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