Kuzey İrlanda Başbakanı istifa etti

Kuzey İrlanda Başbakanı Paul Givan Brexit nedeniyle uygulanan sınır kontrollerinin hükümetinin talimatına rağmen devam etmesini gerekçe göstererek istifa etti. Given'ın istifası Kuzey İrlanda hükümetini işlevsiz hale getirdi.

Givan istifa açıklamasında Brexit anlaşmasının bir parçası olan Kuzey İrlanda Protokolü'nü gerekçe göstererek "Belfast ve St. Andrew anlaşmalarının yarattığı hassas denge, Birleşik Krallık hükümeti ile Avrupa Birliği arasında yapılan ve Kuzey İrlanda Protokolü'nü oluşturan anlaşmadan etkilendi" diye konuştu.

Givan'ın istifası hükümetin Birleşik Krallık yanlısı Demokratik Birlik Partili (DUP) Tarım Bakanı Edward Poots'un istifasının ardından geldi. Poots bir gün önce Brexit nedeniyle Büyük Britanya'dan Kuzey İrlanda'ya gelen gıda ve tarım ürünlerine uygulanan kontrollerin durdurulması talimatını vermişti.

Poots'un yürürlükteki Kuzey İrlanda Protokolü nedeniyle bu talimatın ne derece hukuki olduğuna dair soru işaretleri oluşturmuş, İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Coveney bu adımını "uluslararası hukukun ihlali" olarak nitelendirmişti.