Kuzeyinde kar, güneyinde rekor sıcaklık

Yunanistan'ın kuzeyinde bugün şiddetli rüzgarlar hakimken ve yılın ilk karı yağarken, Girit Adası'nda Avrupa'nın kasım ayında görülmüş en yüksek sıcaklığı ölçüldü.

Yunanistan Meteoroloji Dairesinin yaptığı açıklamaya göre, gün boyunca ülkenin farklı noktalarında birbirinden farklı iklim koşulları hakim oldu. Yunanistan'ın kuzeybatısındaki Pindus Dağı'nın yüksek kesimlerine yılın ilk karı düşerken, ülkenin kuzeydoğusu ise şiddetli yağış ve rüzgarın etkisi altındaydı. İpiros ve Tesalya bölgelerinde yoğun yağışlar nedeniyle heyelan yaşandı. Batı Trakya'daki İskeçe ilinde hortum çıkarken, Tesalya ve Trakya genelinde ise dolu yağdı. Hızı saatte 120 kilometreye ulaşan rüzgarların hakim olduğu Eğriboz Adası'nda orman yangını çıktı. Mora Yarımadası ve Girit Adası'nda ise sıcaklık mevsim normallerinin üzerine çıktı. Sıcaklığın 35,1 dereceye ulaştığı Girit'te, bugün Avrupa'da kasım ayında ölçülen en yüksek sıcaklık yaşandı. Yunanistan İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamaya göre, şiddetli rüzgarlar nedeniyle oluşan hasarlar için bugün 217 çağrı alındı. AA

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