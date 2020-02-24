Lavrov'dan İdlib açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya ve Türkiye'nin İdlib'de çatışmaların azaltılması konusunda yeni görüşmeler yürütmeye hazırlandığını söyledi.

Rusya'dan İdlib'le ilgili yeni bir açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya ve Türkiye'nin İdlib'de çatışmaların azaltılması konusunda yeni görüşmeler yürütmeye hazırlandığını söyledi. Lavrov, "Bu görüşmeler sonucunda teröristlerin orada faaliyet göstermesinin engellenmesini ve bölgede tansiyonun düşürülmesini umuyoruz" dedi. NTV

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