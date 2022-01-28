Lavrov: Savaş istemiyoruz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın Ukrayna ile savaş ihtimali konusunda açıklamada bulundu. Lavrov, "Eğer bu Rusya'ya bağlı ise savaş olmayacak. Biz savaş istemiyoruz" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Enformasyon ve Basın Dairesi Başkan Yardımcısı Alexey Zaitsev de dün düzenlediği basın toplantısında, Rusya'nın Ukrayna ile savaş başlatmayı "düşünmeyi bile kabul edilemez" bulduğunu söylemişti. "Ülkemizin kimseye saldırmayacağını defalarca söyledik” diyen Zaitsev, "Halklarımız arasında bir savaş düşüncesinin bile kabul edilemez olduğuna inanıyoruz. Bununla birlikte Rusya, Batı liderliğindeki ittifaka üye ülkelerin Ukrayna'nın içişlerine karışmasından kaçınmasını umuyor" açıklamasında bulundu. Euronews Türkçe

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