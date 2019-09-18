Liberya'da yatılı okulda yangın çıktı: 30 ölü

Batı Afrika ülkesi Liberya'da yatılı okulda çıkan yangında en az 30 çocuğun öldüğü bildirildi.

Polis Sözcüsü Moses Carter, basına yaptığı açıklamada, Liberya'nın başkent Monrovia yakınındaki Paynesville bölgesinde Kur'an-ı Kerim eğitimi verilen yatılı okulda çıkan yangında en az 30 kişinin öldüğünü belirtti. Carter, çocukların Kur'an-ı Kerim öğrendikleri sırada yangın çıktığını ifade ederek yangının sebebinin henüz bilinmediğini aktardı. Devlet Başkanı George Weah, Twitter hesabında yaptığı açıklamada, "Dün gece Paynesville bölgesindeki yangında hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bu durum, mağdurların aileleri ve Liberya için zor." ifadesini kullandı. AA

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