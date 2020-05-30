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30 MAYIS 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Libya Başbakanı, İtalyan mevkidaşı ile görüştü

30 Mayıs 2020, Cumartesi 20:15
Libya Başbakanı Serrac ve İtalya Başbakanı Conte, Libya'daki krize siyasi çözüm arayışları, Avrupa Birliği'nin Libya'ya yönelik silah ambargosunun denetlemek için düzenlediği İrini operasyonu gibi konuları ele aldıkları bir görüşme yaptı.

Libya Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Serrac ve Conte telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Libya'ya dışarıdan silah girişinin ülkedeki çatışmayı ve gerilimi tırmandırdığını, Libyalıların çektiği sıkıntıların uzamasına yol açtığını belirten Conte'nin, "Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi himayesinde siyasi çözüme geri dönülmesi gerektiği, bunun için de boş kalan BM Libya Destek Misyonu Genel Sekreterliği görevine uygun ismin bir an önce atanması gerektiği" vurgusu yaptığı bildirildi.

İtalyan Başbakanı Conte'nin Libya'da 18 Ocak'tan bugüne kesintiye uğrayan petrol üretiminin yeniden başlamasının önemine işaret ettiği de aktarıldı.

Aynı şekilde Başbakan Serrac'ın, kendilerine yönelik (Halife Hafter'e bağlı milislerin gerçekleştirdiği) saldırının yenilgiye uğratılmasının ardından Libya hükümetinin siyasi çözümü amaçladığını belirttiği, "Saldırgan tarafa (Halife Hafter'e) silah akışının durmadığını, bilakis son dönemde arttığını, Halife Hafter'in bu saldırılarının kendisine ulaşan silahlardan kaynaklandığını" söylediği ifade edildi.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin başkentin güneyindeki sivil yerleşim bölgelerinden çekilirken geride el yapımı patlayıcı ve mayınlar tuzaklamasından ve bu patlayıcılar nedeniyle evlerine dönen bazı sivillerin hayatını kaybettiğinden de görüşmede bahseden Fayiz es-Serrac'ın, bu mayınların tespiti ve çıkarılması için İtalyan mevkidaşından yardım istediği belirtildi.

AA

Etiketler: Libya Başbakanı, İtalya Başbakanı, görüşme
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