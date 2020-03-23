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24 MART 2020 SALI - YIL: 51

Libya’da ateşkes

23 Mart 2020, Pazartesi 17:30
BM Genel Sekreteti Antonio Guterres, Libya’da ateşkes tekliflerine tarafların olumlu cevaplarını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Libya’da Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ve Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’in BM ve Avrupa ülkelerinin insani ateşkes çağrısını kabul ettiklerini duyurmalarının ardından BM Genel Sekreteri Antonio Guterress, sözcüsü Stephane Dujarric aracılığıyla yazılı açıklama yayımladı.  Libyalı tarafların ateşkese olumlu cevabını memnuniyetle karşıladıklarını bildiren Guterres, “Umuyorum ki bu durum, çatışmaların bir an önce ve şartsız bir şekilde durdurulmasına yol açar.” ifadesini kullandı. Ülkede kötüleşen insani durum ve Kovid-19 salgınının muhtemel etkilerine işaret eden Guterres, “Libya’daki tüm tarafları, bu tehdide yönelmeye ve tüm ülkede insani yardımların kısıtlanmamasını sağlamaya çağırıyoruz.” mesajı verdi.

Ateşkese rağmen saldırılar sürüyor

UMH’ye bağlı askeri birlikleri resmi sözcüsü Yarbay Muhammed Kununu, yaptığı yazılı açıklamada, Hafter milislerinin Trablus’un Bab bin Gaşir bölgesine roketli saldırı düzenlediğini ve saldırıda 2 çocuğun yaralandığını duyurmuştu. Kununu açıklamasında, “Söz konusu saldırı, savaş suçlusu Halife Hafter milislerinin sözcüsü Ahmed el-Mismari’nin sahte ateşkes ilanından hemen sonra yapıldı.” dedi. Mismari, basın açıklamasında, Hafter’in BM ve Avrupa ülkelerinin koronavirüs nedeniyle insani ateşkes teklifini memnuniyetle karşıladığını duyurmuştu. UMH Sağlık Bakanlığı verilerine göre Libya’da koronavirüs vakası bulunmuyor.

AA

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