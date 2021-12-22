Libya Parlamentosu'ndan seçim açıklaması

Libya Parlamentosu, ülkede cuma günü yapılması planlanan başkanlık seçimlerinin 'imkansız hale geldiğini' bildirdi. Parlamento Seçim Komitesi ayrıca, seçim için yeni bir tarih de belirtmedi.

Uzmanlara göre seçime iki gün kala yapılan açıklama, uluslararası kamuoyu destekli barış sürecini kaosa sürüklerken geçici hükümetin meşruiyetini de şüpheli hale getirdi.

Diğer yandan adayların seçime uygun olup olmadığı ve seçim kuralları üzerinde uzun süredir devam eden tartışmalar, bu yönde bir resmi açıklamasının gelebileceğine işaret ediyordu.

Seçimleri izlemekten sorumlu Meclis Komisyonu Başkan Vekili el-Hadi el Sagir, Libya Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih'e gönderdiği mektupta, başında bulunduğu komisyonun, "seçimin 24 Aralık'ta planlandığı gibi yapılmasının imkansız hale geldiği" kanaatine vardığını bildirdi.

Sagir mektubunda, oylama için yeni bir tarih belirlenip belirlenmediğini veya tamamen iptal edilip edilmediği konusunda detay vermedi.

Ulusal Yüksek Seçim Komisyonu, 24 Aralık’ta yapılması planlanan başkanlık seçimlerinin 24 Ocak 2022'ye ertelenmesi önerisinde bulundu. Komisyon tarafından yapılan açıklamada, Ulusal Yüksek Seçim Komisyonunun yönetimin barışçıl bir şekilde el değiştirebilmesi için özgür ve şeffaf bir seçim yapılması görevini üstlendiği kaydedildi. Açıklamada, "Komisyon, Temsilciler Meclisi ile koordineli olarak seçimlerin birinci turunun 24 Ocak 2022 tarihine ertelenmesini öneriyor." ifadelerine yer verildi.