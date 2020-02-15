Londra'da iklim protestosu

İngiltere'nin başkenti Londra'da hükümetin iklim değişikliği politikasını protesto eden gruptan 2 kişi gözaltına alındı.

Çoğunluğunu ortaöğretim öğrencilerinin oluşturduğu yüzlerce kişi, öğle saatlerinde İngiliz parlamentosunun önünde toplandı. Hükümetin iklim politikasını protesto eden döviz ve pankartlar taşıyan gruptakiler önce İçişleri Bakanlığı'na, ardından Trafalgar Meydanı'na yürüdü. Buradan ayrılan bir grup yeniden parlamento önünde toplandı. Trafiği engelleme girişiminde bulunan gruptakiler ile polis arasında yer yer arbede yaşandı. Gruptakiler daha sonra Westminster Köprüsü'ne yürüyerek, trafik akışını bir süre durdurdu. Polis burada da eylemcilere müdahale etti ve iki kişiyi gözaltına alındı.

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