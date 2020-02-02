"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 ŞUBAT 2020 PAZARTESİ - YIL: 50

Londra'da terör alarmı

02 Şubat 2020, Pazar 20:17
İngiltere'nin başkenti Londra'da terör bağlantılı ilan edilen olayda, bir kişi polisler tarafından vurularak öldürüldü.

Londra'nın güneyindeki Streatham bölgesinde yerel saatle 14.00 (TSİ 17.00) civarında, bir kişi bıçaklı saldırı gerçekleştirdikten sonra polis tarafından vuruldu.

Polisin açıklamasında, saldırganın öldüğü belirtilirken, "2 yaralının olduğunu düşünüyoruz. Durumlarına ilişkin güncelleme bekliyoruz." ifadesine yer verildi.

Üzerinde düzenek var 

Yayınlanan görüntülerde, cesedin üzerinde bomba veya bomba süsü verilmiş bir düzenek olduğu belirlendi.

Sky News kanalı, düzeneğe müdahale edilmesinin beklendiğini duyurdu.

Öte yandan Başbakan Boris Johnson, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Polisin terör bağlantılı ilan ettiği Streatham'daki olaya müdahale eden tüm acil servis ekiplerine teşekkür ederim. Düşüncelerim, yaralılar ve etkilenenlerle." ifadelerini kullandı. 

Londra'nın merkezindeki London Bridge'de (Londra Köprüsü) 29 Kasım 2019'da düzenlenen bıçaklı saldırıda 2 kişi ölmüş, polis, saldırganı yine vurarak öldürmüştü.

AA

Okunma Sayısı: 239
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Tutuklu sayısında dünyada üçüncüyüz

    Kızılay soruları cevapsız

    ‘Güven veren adalet’ lafta kaldı

    İsrail, planı uygulamaya kalkmasın

    İşçilerin hakları bir an önce verilsin

    Dünya genelinde Çin'den tahliyeler devam ediyor

    "Arap Ligi'nin açıklamasındaki bütünlüğü İİT'de de görmek istiyoruz"

    Çin'den gelenlerin bulunduğu hastaneden görüntüler paylaşıldı

    Galatasaray 3 puana 4 golle uzandı

    Londra'da terör alarmı

    Yeni tip koronavirüsüne ilişkin önemli gelişme

    "Gizemli hastalık" ile ilgili dünyada ve Türkiye'de son durum?

    Rejimden İdlib'e hava saldırısı: 7 ölü

    Bakan Kurum: Ağır hasarlı bina sayısı 3 bin 200

    Batı Şeria'da Filistinliler ile İsrail askerleri arasında gerginlik

    'Ailelerimizin tedirgin olmasını gerektirecek bir durum yok'

    İstanbul'un enflasyonu ocak ayında arttı

    Özgür Özel: Erken seçim olursa dünden razıyız

    'Barış planının bazı maddeleri BMGK kararlarıyla uyuşmuyor'

    En Çok Okunanlar

    Genel

    ‘Güven veren adalet’ lafta kaldı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Tutuklu sayısında dünyada üçüncüyüz
    Mehmet KARA

    Acılar üzerinden siyaset yapılmaz
    Şükrü BULUT

    Şam-ı Şerif Berlin Hattı…
    Süleyman KÖSMENE

    Depremle yaşamanın getirdikleri
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Şu tabloya bakın
    Genel

    Kızılay soruları cevapsız
    M. Latif SALİHOĞLU

    Takrir-i Sükûn paravanı
    Risale-i Nur'dan

    Dua; rahmet hazinesinin anahtarıdır

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.