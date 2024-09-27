Lübnan cehenneme dönebilir

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail’in saldırıları sonucu bir günde yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği Lübnan’ın “cehenneme dönüşme” riskini vurguladı.

İsrail ve Hizbullah arasındaki çatışmaların Lübnanı “cehenneme dönüştürebileceği” uyarısında bulundu. Genel Sekreter, “Lübnan’da cehennemin kapıları aralanıyor. Dün Genel Kurul’a söylediğim gibi, hepimiz bundan endişe duymalıyız. Lübnan uçurumun kenarında.” ifadelerine yer verdi. “Pazartesi günü Lübnan’da bir nesildir yaşanan en kanlı gündü.” diyen Guterres, Lübnan Halk Sağlığı Bakanlığı’nı kaynak göstererek, pazartesi ve salı günü İsrail’in saldırıları sonucu, 50’si çocuk ve 94’ü kadın olmak üzere 569 kişinin öldüğünü, 1800’den fazla kişinin yaralandığını bildirdi. AA

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