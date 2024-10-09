Lübnan’da da salgın ve gıda krizi kapıda

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yerinden edilenlerin yaşadığı sığınaklardaki aşırı kalabalığın yanı sıra hastanelerin kapanması nedeniyle, Lübnan’da yeni salgınlar çıkabileceği uyarısında bulundu.

DSÖ’nün Lübnan Olay Müdahale Müdür Yardımcısı Ian Clarke, Salı günü yaptığı açıklamada, “Sulu ishal, hepatit A ve aşıyla önlenebilecek çeşitli hastalıklar konusunda çok daha yüksek bir salgın riskinin mevcut olduğu bir durumla karşı karşıyayız” diye konuştu.

DW Türkçe’nin haberine göre Lübnan’daki sağlık sisteminin üzerinde aşırı yük biriktiğine dikkat çeken Clarke, ülkede hâlihazırda beş hastanenin kapandığını ve dördünün de kısmen hizmet verdiğini söyledi. Clarke, söz konusu hastanelerin, hastane görevlilerinin savaş nedeniyle kaçması veya Lübnan makamları tarafından tahliye edilmek zorunda kalmaları nedeniyle kapandığına dikkat çekti.

Haber Merkezi