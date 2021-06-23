Lübnan'da kötü yaşam koşulları protesto edildi

Lübnan'ın kuzey ve güney bölgelerinde düzenlenen gösterilerde ekonomik kriz ve kötüleşen yaşam koşulları protesto edildi.

Yaklaşık iki yıldır büyük bir ekonomik kriz yaşanan Lübnan'da vatandaşlar, kötüleşen yaşam şartlarını, ekonomik koşulları, akaryakıt sıkıntısını protesto için sokaklara çıktı. Ülkenin kuzey bölgelerinde düzenlenen gösterilerde gençler, Trablus'la Beyrut'u bağlayan otoyol başta olmak üzere pek çok ana caddeyi kum ve taş kullanarak trafiğe kapattı. Lübnan'ın kuzeyindeki Akkar ilçesinde, Suriye sınırına bağlanan uluslararası El-Minya yolu da eylemciler tarafından geçişlere kapatıldı. Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre ülkenin güneyindeki Sayda ilinde ise göstericiler ilaç sıkıntısının yanı sıra elektrik, su ve yakıt gibi temel hizmetlerde yaşanan sorunları protesto için çöp konteynırlarını ateşe verdi; elektrik şirketi önündeki yol bir süreliğine geçişlere kapatıldı. Sur kentinde de göstericiler, Sayda'ya giden ana yolu araç lastikleri ve atık yakarak yaklaşık 2 saat trafiğe kapattı. AA

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