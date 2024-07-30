Lübnan’da yeni cephe açılmasın

Mısır, İsrail’in işgali altındaki Golan Tepeleri’nde bulunan Mecdel Şems beldesine yönelik roket saldırısının ardından Hizbullah Hareketi ile İsrail arasında gerginliğin had safhaya çıktığı Lübnan’da çatışmaların genişlememesi için uluslararası topluma müdahale çağrısı yaptı.

Bölgeyi felakete sürükler

İsrail'in saldırı tehdidi nedeniyle yabancılar Lübnan'ı terk ediyor Mısır Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, İsrail’in işgali altındaki Golan Tepeleri’nde bulunan Mecdel Şems beldesine yönelik roket saldırısı sonrasında “Lübnan’da yeni bir savaş cephesi açılmasının bölgeyi kapsamlı bir savaşa sürükleyebileceği” uyarısında bulunularak, Lübnan’ı, halkını ve kurumlarını desteklemenin ve onu “savaş belasından” korumanın önemi vurgulandı. Açıklamada, “uluslararası toplumdaki etkili güçler, bölge halklarını, uluslararası barış ve güvenliğe tehdit oluşturabilecek çatışmanın genişlemesinin daha da feci sonuçlarından korumak için derhal müdahale etmeye” çağrıldı. Açıklamada ayrıca, “Gazze’de mümkün olan en kısa sürede acil ve kapsamlı bir ateşkese varılması gerektiği” vurgulandı. AA

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