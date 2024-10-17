Lübnan’ın % 25’i İsrail’in tahliye emri altında

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Orta Doğu Direktörü Rema Jamous Imseis, İsrail’in güney Lübnan’daki 20 köye yönelik yeni tahliye emirlerinin ülkenin dörtte birinden daha fazlasını kapsadığını söyledi.

Cenevre’de düzenlenen basın toplantısında konuşan UNHCR Orta Doğu Direktörü Imseis, İsrail’in tehditkâr tahliye emirleri yayınlayarak insanları evlerini terk etmeleri ya da bombardımanla karşı karşıya kalmaları konusunda uyarmasının ardından 1 milyon 200 binden fazla insanın evlerini terk etmek zorunda kaldığını söyledi. Imseis,“İnsanlar bu tahliye çağrılarına kulak veriyor ve neredeyse hiçbir şeyleri olmadan kaçıyorlar” dedi. Ankara - anka

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