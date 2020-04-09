"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 NİSAN 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Lüksemburg, 11 mülteci çocuğa kapılarını açacak

09 Nisan 2020, Perşembe 11:11
Lüksemburg, Yunanistan'daki mülteci kamplarında tutulan 11 çocuğu gelecek hafta ülkeye kabul edeceklerini duyurdu. Bu, mülteci çocukların yeniden yerleştirilmesi konusunda atılan ilk adım oldu.

Lüksemburg, göç akınıyla baş edemeyen Yunanistan’da zor durumda olan mülteci çocukların Avrupa Birliği üyesi ülkelere gönderilmesi çağrısına yanıt verdi. Bu kapsamda Sakız ve Midilli adalarındaki mülteci kamplarında bulunan 11 çocuğun önümüzdeki hafta ülkeye getirileceği açıklandı.

Yunanistan Göç Bakanlığı Genel Sekreteri Manos Logothetis, “Hepsi 12 yaşın altında olan kız ve erkek çocuklar önümüzdeki çarşamba günü uçakla ayrılacaklar. Bu çok kritik bir ilk adım, örnek olabileceğini umduğumuz bir sürecin başlangıcı” dedi.

“İdeal olan çocukların hemen kamplardan ayrılması” diyen Logothetis, koronavirüs salgını ve bürokrasi nedeniyle bunu hemen gerçekleştiremediklerini de belirtti.

Komisyonun çağrısına yanıt veren ilk ülke oldu

Yunanistan’daki mülteci kamplarının aşırı kalabalık oluşuna ve kötü koşullarına dikkat çeken Avrupa Komisyonu mart ayının başında 14 yaşın altında bulunan veya ağır hastalıklarla boğuşan 1600 mülteci çocuğun üye ülkelere dağıtılması konusunda çağrıda bulunmuştu.

Bu çağrıya Fransa, Portekiz, Finlandiya, Litvanya, Hırvatistan ve İrlanda olumlu yanıt vermişti. Almanya da 500 kadar mülteci çocuğu gelecek hafta ülkeye getireceklerini duyurmuştu. Birlik içinde yer almasa bile İsviçre de mültecileri ülkeye kabul etmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

Bu adımla Lüksemburg, harekete geçen ilk ülke oldu.

UNICEF’in şubat ayı verilerine göre Yunanistan’daki kamplarda 5 bin 463 refakatsiz mülteci çocuk bulunuyor. Bunların en az 1752’si aşırı kalabalık kamplarda yaşıyor.

Etiketler: Lüksemburg, mülteci çocuk
Okunma Sayısı: 251
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Koronavirüsten vefat edenlerin cenazesi ile ilgili açıklama

    İspanya'da vaka sayısındaki artışın düşmesi bekleniyor

    Schengen bölgesine seyahat yasağı 15 Mayıs'a kadar uzayacak

    Akaryakıtta çifte indirim müjdesi

    Bakan Soylu: Şehir değiştirmeyin

    İstanbul'un iki yakası arasındaki araç geçişi yarı yarıya azaldı

    Güney Kore'de şubat ayından beri en düşük koronavirüs vaka sayısı görüldü

    Lüksemburg, 11 mülteci çocuğa kapılarını açacak

    İran'ın güneyinde sel felaketi: Ölü sayısı 26 oldu

    Küresel ticarette yüzde 32'lik daralma bekleniyor

    'Obezite salgında büyük risk faktörü'

    Dost ve müttefik ülkelere yardım limiti belirlendi

    Koronavirüsten iyileşen kişi sayısı 330 bini geçti

    Kovid-19 vakalarının tedavisi 'acil hal' kapsamında

    NYT: New York'a koronavirüs Avrupa'dan bulaştı

    Asıl çözüm adil yargı

    İnsan tabiatın bir parçası olduğunu unuttu

    Özel yurtlar mağdur ediyor

    Küçük esnaf için DP’den kampanya

    En Çok Okunanlar

    Muhammed Yusuf Akbaş

    Şimdi helâlleşme vakti
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    STK’lar da hür ve bağımsız olmalı
    Abdurrahman AYDIN

    Kaderin her şeyi güzeldir
    Cevher İLHAN

    “Tek adam sistemi” tıkıyor
    Genel

    Asıl çözüm adil yargı
    Risale-i Nur'dan

    Evhamı kaldır, hastalığın kökünü kes!
    M. Latif SALİHOĞLU

    Hesap Günü sorulsa ki…
    Süleyman KÖSMENE

    Ölümü yutan Sünnet-i Seniyye
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Evden eğitim nasıl?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.