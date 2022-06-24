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25 HAZİRAN 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Macaristan’da mescid açıldı

24 Haziran 2022, Cuma 17:00
Sadakataşı Derneği, Macar İslam Cemiyeti ile birlikte geçtiğimiz yıl Macaristan’ın Tiszalök kentinde projelendirdiği Muhammedu’l Emin Mescidi ve Kültür Merkezinin açılışını gerçekleştirdi.

Macaristan’ın Tiszalök bölgesinde yaşayan Müslümanların ibadet edebilmeleri ve bir araya gelmeleri için restore edilen 800 metrekare alan üzerinden bulunan projenin açılışı yapıldı.

800 m² alan üzerine projelendirildi 

Tiszalök kentinde 800 m² alan üzerine inşa edilen 4 oda ve 2 salondan oluşan eski bir evin mülkiyeti geçtiğimiz yıl Sadakataşı Derneği tarafından satın alındı. Dernek yapı bakım ve onarım çalışmalarını tamamladığı projeyi Muhammedu’l Emin Mescidi ve Kültür Merkezi adıyla ibadete açtı. Bölgede yaşayan Müslümanların ilk ibadethanesi olan mescid ve kültür merkezinin açılışına Macaristan Başbakanlık Din İşleri Özel Temsilcisi Dr. Tibor Fedor, Macaristan Büyükelçiliği Din İşleri Ataşesi Mehmet Karakoyun, Tiszalök Belediye Başkanı Sándor Gömze, Macar İslam Cemiyeti Başkanı Zoltán Bolek, Sadakataşı Genel Başkanı Kemal Özdal ve derneğin yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Bölgedeki ilk mescid 

Açılış programında konuşan Kemal Özdal, ‘‘Macar İslam Cemiyeti ile birlikte projelendirdiğimiz Muhammedu’l Emin Mescidi ve Kültür Merkezinin açılışını gerçekleştirdik. Tiszalök şehrinde yaşayan Müslümanlara ve buradaki halka hizmet edecek olan projemiz sosyal etkinliklerin yanında ibadet ihtiyacını da karşılayacak. Bölgedeki ilk mescid olma özelliğini taşıyan projenin açılışına katkıda bulunan bağışçılarımıza çok teşekkür ediyoruz’’ ifadelerini kullandı.

İstanbul - Seyhan Şentürk

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