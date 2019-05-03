'Macaristan göçmenleri gıdadan mahrum bıraktı'

BM, Macaristan'ın sığınma başvuruları reddedilen ve sınır dışı edilmeyi bekleyen göçmenleri kasıtlı olarak gıdadan mahrum bıraktığını açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM), Macaristan'ın sığınma başvuruları reddedilen ve sınır dışı edilmeyi bekleyen göçmenleri kasıtlı olarak gıdadan mahrum bıraktığını duyurdu.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) Sözcüsü Ravina Shamdasani, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, "Macaristan'daki gözaltı merkezlerindeki göçmenlerin uluslararası yasalara ve standartlara aykırı şekilde kasıtlı olarak gıdadan mahrum bırakıldığı yönündeki haberlerden endişe duyuyoruz." dedi.

Sözcü Shamdasani, ülkedeki mevcut yasalara göre, Macaristan'da kalma hakkı olmayan göçmen ve sığınmacıların, sığınma başvuruları esnasında transit serbest bölgede anında gözaltına alındıklarını belirtti.

"Haberlere göre, Ağustos 2018’den bu yana sınır dışı edilmeyi bekleyen en az 21 göçmen, Macar makamları tarafından yiyeceklerden mahrum edildi." bilgisini paylaşan Shamdasani, bu kişilerin bazılarına 5 güne kadar yiyecek verilmediğini aktardı.

Macar makamlarını, göçmenlere yönelik bu uygulamadan vazgeçmeye ve göçmenlere yiyecek vermeye davet eden Shamdasani, göçmenlerin kasten gıdasız bırakılmasını "insanlık dışı" olarak nitelendirdi.

Shamdasani, Macaristan'a uluslararası insan haklarından kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirme çağrısında da bulundu.