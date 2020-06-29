Macron'a yerel seçim şoku

Fransa'da yerel seçimlerin ikinci turunun kaybedeni Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kurucusu olduğu iktidar partisi Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi (LREM) oldu.

Ülkede 22 Mart'ta yapılması planlanan ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen yerel seçimlerin ikinci tur oylaması sona erdi. İkinci turda 16,5 milyon seçmen yaklaşık 5 bin belediyenin yöneticilerini belirledi. İlk ve ikinci turda toplamda 34 bin 967 belediye başkanı ve yardımcıları seçildi.

Seçimde sandığa gitmeyenlerin oranı tarihi rekorla yüzde 60 olarak açıklandı. Bu oran 2014'teki yerel seçimlerde yüzde 37,87 olarak gerçekleşmişti.

Sandık çıkış anketlerine göre seçimin ikinci turunda, ilk turda olduğu gibi LREM ülkedeki büyük şehirleri kaybetti. Yeşiller Partisi (EELV) Lyon, Bordeaux, Strazburg, Poitiers, Besançon ve Marsilya'da seçimi kazandı.

Başbakan Edouard Philippe, Le Havre'da girdiği yarışta yüzde 58,83 ile seçimi kazandı.

Paris'te Sosyalist Partinin (PS) adayı mevcut Belediye Başkanı Anne Hidalgo, oyların yüzde 48,7'sini alarak yeniden belediye başkanı seçildi. Merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisinin (LR) adayı Rachida Dati, yüzde 33,8 ile ikinci sırada ve LREM'in adayı eski Sağlık Bakanı Agnes Buzyn yüzde 13,3 ile üçüncü sırada yer aldı.

Perpignan'da aşırı sağcı Marine Le Pen'in liderlik yaptığı Ulusal Birlik Partisinin (RN) adayı Louis Aliot, yüzde 52 oy alarak belediye başkanı seçildi.

Büyük yara aldı

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yerel seçimlerde hezimete uğrayarak iki yıl sonra düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde büyük yara aldı.

Ülkede dün düzenlenen yerel seçimlerin ikinci turunda toplamda 34 bin 967 belediyenin yöneticileri belirlendi. Seçimde sandığa gitmeyenlerin oranı tarihi rekorla yüzde 60 olarak açıklandı. Bu oran 2014'teki yerel seçimlerde yüzde 37,87 olarak gerçekleşmişti.

2017'de cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturduktan sonra birçok krizle karşı karşıya kalan ve bunların üstesinden gelemeyen Emmanuel Macron, ülkede siyasi olarak güçlenebilmek için yerel seçimlere önem veriyordu. Ancak Macron'un partisi Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi (LREM) seçimlerde hezimete uğradı. Paris, Marsilya ve Lyon gibi büyük kentlerde LREM'in adayları seçimi kaybetti. LREM, sadece 3 kentte belediye başkanı çıkarabilidi.

Macron'un bundan sonra 2022'de düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimlerine odaklanacağı belirtiliyor. Ülkede uygulanan politikalar ve yeni tip konoravirüs (Kovid-19) salgının yol açtığı krizi yönetememesi nedeniyle halkın büyük bölümünün desteğini kaybeden Macron'un seçimlerde aday olması halinde seçmenleri ikna etmesinin zor olacağı düşünülüyor. Nitekim, Macron'un ekonomik ve toplumsal sorunlarla çalkalanan Fransa'yı 2022'ye kadar nasıl yöneteceği merak konusu oldu.

Yeşiller damga vurdu

Yerel seçimlerin ikinci turuna Yeşiller Partisi (EELV) damga vurdu. Bazı kentlerde sol partilerle ittifak kuran EELV Lyon, Bordeaux, Strazburg, Poitiers, Tours, Annecy Besançon ve Marsilya'da seçimi kazandı.

Başbakan Edouard Philippe de Le Havre'da bağımsız olarak girdiği yarışta yüzde 58,83 ile seçimi önde bitirdi. Philippe'in, Le Havre Belediye Başkanlığı ile Başbakanlık görevi arasında seçim yapması gerekecek. Ülkede siyasi teamüller gereği başbakanlık ile belediye başkanlığı görevleri aynı anda yapılamıyor.

Diğer yandan merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisi (LR) bir önceki yerel seçimlerde kazandığı belediyeleri koruyabildi. LR, ayrıca 1965'ten bu yana Sosyalist Partisinin (PS) yönettiği Lorient Belediye Başkanlığını kazanmayı başardı.

Paris'te mevcut belediye başkanı ile devam

Başkent Paris'te seçimden galip çıkan yüzde 49,3 ile Sosyalist Partinin (PS) adayı mevcut Belediye Başkanı Anne Hidalgo oldu. LREM'in adayı eski Sağlık Bakanı Agnes Buzyn yüzde 13,3 ile üçüncü sırada yer aldı ve meclis üyesi dahi seçilemedi.

Perpignan'da aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisinin (RN) adayı ve RN'in lideri Marine Le Pen'in eski eşi Louis Aliot, yüzde 53,1 oy alarak belediye başkanı seçildi. RN, yerel seçimlerde ilk kez nüfusunun 100 binin üzerinde olduğu bir şehri kazandı.

Aşırı sağcı parti, Perpignan'nın yanı sıra birkaç kentte daha seçimi önde bitirdi.

Türk siyasetçiler belediye başkanı seçildi

Yerel seçimlerde Türk siyasetçiler de başarısı kaydetti. Metin Yavuz, Paris'in banliyölerinden Valenton'da yüzde 52,37 ile, yüzde 41,91 oy alan Fransa Komünist Partisinin (PCF) adayı Laurent Perichon'ı geride bırakarak belediye başkanı seçildi.

Paris'in 15. bölgesinden seçimde yarışan Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi ve LR'in adayı Agnes Evren, yüzde 53,5 alarak belediye başkanı oldu.

Türkiye karşıtı Sonia Krimi seçimlerde hezimete uğradı

Türkiye karşıtı yaptığı açıklamalarda bilinen Tunus asıllı Fransız milletvekili Sonia Krimi, Cherbourg-en-Cotentin'de LREM'in adayı olarak girdiği yarışta ağır yenilgi aldı. Oyların sadece yüzde 8,7'sini toplayabilen Krimi, seçimde üçüncü sırada yer aldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da geçen yıl yapılan NATO Parlamenter Asamblesi çerçevesindeki bir toplantıda 1915 olayları hakkındaki sözleri nedeniyle Krimi'ye sert tepki göstermişti.

Krimi, toplantıda, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un "sözde Ermeni soykırımına yönelik eleştirilerinin" kendisini şoke ettiğini savunarak, "Tarih kazananlar tarafından yazılmaz mı? Birçok ülke için PKK terörist değildir ama sizin için böyledir. Bunu dikkate almamız gerekiyor." ifadesini kullanmıştı.

Bunun üzerine Çavuşoğlu, "Hangi kıt bilgiyle tarih konusunda bu kadar net karar veriyorsunuz. Bu bilgi eksikliği olduğu halde karar vermenin tek sebebi vardır, o da popülizmdir. Maalesef sizin başkanınız da popülizme yenilmiştir. Soykırım ve tarih konusunda Türkiye'ye ders verebilecek en son ülke Fransa'dır. Çünkü Ruanda'da, Cezayir'de olanları unutmadık. Fransa önce kendi karanlık tarihine baksın, Türkiye'ye ders vermeye kalkmasın. Sizler böyle tepeden bakmaya devam edin ama biz de size bu şekilde haddinizi bildirmeye devam edeceğiz." demişti.

Sonia Krimi'nin salonu terk etmesi üzerine Çavuşoğlu, "Gerçekleri duymaktan hoşlanmıyorsunuz, biz gerçekleri söylemeye devam edeceğiz." diye konuşmuştu.