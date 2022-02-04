Macron ve Scholz, Kiev ile Moskova'yı ziyaret edecek

Batılı ülkeler, Rusya-Ukrayna krizinin barış yoluyla çözülmesi için diplomasi trafiği yürütüyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz, bu kapsamda Moskova ve Kiev'e gidecek.

Macron, Rusya ve Ukrayna liderleriyle telefon görüşmesinin ardından bu ülkelere ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu.

Elysee Sarayından yapılan açıklamada, Macron'un 7 Şubat'ta Rusya'nın başkenti Moskova'da Devlet Başkanı Vladimir Putin, 8 Şubat'ta da Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşeceği kaydedildi.

Alman Başbakan Olaf Scholz ise 14 Şubat'ta Kiev'e ve 15 Şubat'ta Moskova'ya gidecek.

Almanya, krizde Ukrayna'ya silah göndermeyi reddetti. Scholz ayrıca, krizde kamuoyunda düşük bir profil takip ettiği için ülkesinde eleştirilerle karşı karşıya. Scholz'un gelecek pazartesi günü Washington'da Biden ile önceden planlanmış bir görüşmesi bulunuyor.

Fransa, NATO'nun olası Rus harekatı için hazırlıklarının bir parçası olarak Romanya'ya asker sevk edeceğini duyururken, Macron, aktif olarak Putin ile diyalog için girişimlerde bulunuyor.

Macron, perşembe günü Donbass bölgesinin statüsünde ilerleme kaydetmeye çalışmak için Putin ve Zelenskiy ile ayrı telefon görüşmeleri yaptı.

Macron'un Rusya ve Ukrayna ziyaretleri dönüşünde Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile görüşmek için başkent Berlin'e gidebileceği belirtildi.