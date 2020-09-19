Madrid'de yeni salgın tedbirleri alındı

İspanya'da koronavirüs salgınında tespit edilen yeni vakaların 3'te 1'inin görüldüğü başkent Madrid'de ek önlemler alındı. 8 belediye ve 6 mahallede dolaşıma sınırlama getirildi.

Avrupa'da COVID-19 vakalarının en çok arttığı kent olan Madrid'de özerk yönetim hükümeti, 21 Eylül'den itibaren yürürlüğe girecek ve 14 günde bir revize edilecek bir dizi tedbir açıkladı.

Basın toplantısında konuşan Madrid Özerk Yönetim Hükümet Başkanı İsabel Diaz Ayuso, "Madrid'deki durum iyiye değil kötüye gidiyor. Ekonomimizi ve işlerimizi olumsuz etkileyecek bazı kararlar almak zorunda kaldık. Olağanüstü hal ve karantina uygulamalarına geri dönmemek için elimizden geleni yapmalıyız" dedi.

855 bin kişiyi etkileyecek

Özellikle kent merkezinin dışında kalan büyük ilçeleri kapsayan yeni önlemler gereği, 8 belediye ve 6 mahallede dolaşıma sınırlama getirileceği, Madrid özerk yönetimi genelinde en fazla 6 kişinin bir araya gelip toplanmasına izin verileceği, park ve bahçelerin kapatılacağı, restoran ve barlardaki doluluk oranının yüzde 50'ye indirilip sadece masaya servis yapılacağı ve alışveriş merkezleri dahil tüm dükkan ve işletmelerin en geç 22.00'de kapanacağı duyuruldu.

Toplamda 855 bin kişiyi etkileyecek dolaşım sınırlaması getirilen bölgelerin Madrid'deki nüfusun yüzde 13'üne denk geldiği ancak COVID-19'da yeni tespit edilen vakaların yüzde 25'inden fazlasının buralarda görüldüğü bilgisi paylaşıldı.